Yeşilırmak’ta binlerce balık öldü

Samsun’da Yeşilırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü yerde toplu balık ölümleri görüldü. Bölgeden alınan örneklerle balıkların ölüm nedenini araştırılıyor.



Samsun’un Çarşamba illçesi sahilinde Yeşilırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü alanda son günlerde toplu balık ölümlerine rastlandı. Bir hafta önce başlayan balık ölümleri son iki günde daha da arttı. Sahile vuran balıklar arasında yavru balıklar çoğunluğu oluşturdu.



Durakbaşı ve Yukarıdikencik köyleri arasındaki bölümde görülen balık ölümleri köylüleri endişelendiriyor. Önceki yıllarda da sanayi atıkları nedeniyle balık ölümleri yaşandığını söyleyen köylüler, etrafa yayılan kokudan büyük rahatsızlık duyuyor. Durakbaşı köyü muhtarı Macit Canbolat, “Balıklar tamamen öldü, şu anda hepsi yüzeyde halkın sağlığını tehdit ediyor. Aşırı derecede koku var, vatandaş sokağa çıkamaz duruma geldi. Hayvanlar buradan su içiyor, tarımsal sulama yapılıyor” diye konuştu.



Samsun Çevre İl Müdürlüğü, toplu balık ölümleri üzerine harekete geçti. Yeşilırmak’tan ve balıklardan alınan numuneler incelendikten sonra balıkların kesin ölüm nedeni belirlenecek.