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Dünya

YEŞİLIRMAK KAPISI 14 EKİMDE AÇILACAK LEFKOŞA (A.A)

07 Ekim 2010 22:23

-YEŞİLIRMAK KAPISI 14 EKİMDE AÇILACAK LEFKOŞA (A.A) - 07.10.2010 - KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında yeni sınır kapısı olan Yeşilırmak Kapısı, 14 Ekim Perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın da katılacağı törenle açılacak. Kıbrıs'ta görevli Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, açılış törenine Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumu üyesi Stefan Füle, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Frank Urbancic ve diğer yetkililer katılacak. Törende Eroğlu ve Hristofyas birer konuşma yapacak. Daha sonra iki lider Yeşilırmak ve Pirgo köyünün muhtarları ve diğer yetkililer eşliğinde kahveleri gezip halkla sohbet edecek.

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