Yeşilırmak Elektrik Dağıtım'ı Çalık Enerji aldı

T24 - Osmangazi Elektrik Dağıtım’ı 485 milyon dolarla Eti Gümüş alırken ikinci ihalenin kazananı 441.5 milyon dolarla Çalık oldu. Son kararı ÖYK verecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ihalesini, Çalık Grubu’na bağlı Çalık Enerji kazandı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, ÖİB’nin Osmangazi Elektrim Dağıtım AŞ ihalesine ise en yüksek teklifi, önceden kendisi de özelleştirmeyle Yıldırım ailesine geçen Eti Gümüş AŞ verdi. Şirketlerin devri için son kararı Başbakan Erdoğan’ın başkanlığındaki Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) verecek.

Üç bölgenin elektrik dağıtım ihaleleri yapıldı. Dğer taliplilerin ilk turlarda çekildiği Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ihalesinde Aksa Elektrik ile Eti Gümüş arasında rekabet oldu. Fiyatı 457 milyon dolardan 485 milyon dolara çıkan ihale, Eti Gümüş’e kaldı. Eti Gümüş’ü de önceden özelleştirmeden alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yıldız “Bundan sonraki üretim ve dağıtım özelleştirmelerine de katılacağız” dedi.

‘Diğer ihalelerle de ilgileniyoruz’

Günün ikinci ihalesi olan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ihalesinde ise elemesiz turun en yüksek teklifi 270 milyon dolar olurken 386 milyon dolardan başlayan açık arttırmanın ilk turunda Limak İnşaat, SII Enerji ve Özaltın İnşaat, 2. turunda Cengiz Elektrik, 12. turunda Kolin İnşaat ihaleden çekildi. Bundan sonra fiyatı 407 milyon dolardan 441.5 milyon dolara çıkan ihalede, Anadolu Doğalgaz Dağıtım AŞ de 45. turda çekilince ihaleyi bu fiyatla Çalık Enerji AŞ aldı. TPAO’nun genel müdürüyken Çalık Enerji ile ortaklık anlaşması yapıp, ondan sonraki ay Çalık Enerji’ye genel müdür olan Osman Saim Dinç diğer ihalelerle de ilgilendiklerini belirtti.

Çoruh Elektrik A.Ş’nin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesinde ise en yüksek teklifi 227 milyon dolarla Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. verdi. Öte yandan ÖİB 4 elektrik dağıtım bölgesi için pazartesi günü ilana çıkacak.