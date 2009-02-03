Yeşil'in ihalesi askere çıktı!

’Okyanus ötesi uçamaz’’ biçiminde sağlık raporu alarak 7 yıldır bulunduğu ABD’den dönmeyen Emniyet Amiri Emrullah Uslu’nun, Susurluk olayının kilit ismi Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında, doktora tezi hazırladığı belirlendi. Uslu’nun doktora tezinde Yeşil’in, TSK ile ilişkisi olduğu, emniyet ve MİT ile çalışmadığını savunarak, Emniyet ve MİT’i bu konuda akladığı öne sürüldü.



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde Uslu’nun neden yurda çağırılmadığını sordu. Kart, Emniyet Amiri Uslu'nun burslu olarak gittiği ABD’ den 7 yıldır Türkiye'ye dönmediğini ve ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım konusunda yaptığı yüksek lisans tezinde, ''Yeşil'in, Emniyet ve MİT ile ilişkisi yoktur. TSK ile ilişkisi vardır'' görüşünü işlediğini belirtti.



Uslu'nun yasa dışı faaliyetleri



Asker kaçağı da olan Emrullah Uslu'nun ABD'de doktora öğrencisiyken Fettullah Gülen, Tuncay Güney ve CİA'nın Türkiye yetkilisi Graham Fuller ile diyalog içinde olduğuna dair bilgilerinin basına yansıdığını da belirten Kart, Uslu'nun, yasa dışı hale gelen faaliyetleri karşısında, Genelkurmay Askeri Savcılığının talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünün soruşturma açtığını hatırlatarak ‘’'Uslu ve benzeri konumdaki kamu görevlileri, hangi siyasi ve bürokratik irade tarafından himaye ediliyor? Bu kamu görevlileri, bu cesareti nereden alıyor? Uslu, hangi yasal gerekçeyle, hangi kurum adına yurt dışına gitti?’’ sorularını da yöneltti.



Burs bağlantısı



CHP’li Kart, bugünkü YÖK Başkanı ve 2000 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı olan Prof Yusuf Ziya Özcan'ın önerisiyle ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan Polis Eğitim Merkezinin, daha sonra ağırlıklı olarak Kuzey Teksas Üniversitesi'nde Polis Eğitimi için Türk Enstitüsü adıyla faaliyet göstermeye başladığını ve ABD'ye giden polislerin ağırlıklı olarak bu üniversiteden burs aldıklarını da savundu.