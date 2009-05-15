'Yeşil'in gazetesi' 1995'e ait çıktı

Derin devletin kara kutusu Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yemek yerken çektirdiği fotoğraftaki gazeteden hareketle 2002 yılında hayatta olduğunu iddia eden gazeteler büyük bir yanılgıya düştü.



Radikal gazetesinin araştırmasına göre, ilanın 2002 yılında yapılan ‘Biri Bizi Gözetliyor’ (BBG) programına değil, Kanal 6’nın 1995 Aralık ayının son haftasında birçok gazeteye verdiği yılbaşı programının tanıtımı olduğu ortaya çıktı.



Özellikle Susurluk kazasından sonra adı gündeme gelen Yeşil’in adı Güneydoğu’da pek çok faali meçhul cinayete karıştı. JİTEM’in kurucusu Binbaşı Cem Ersever’in adamı olduğu öne sürüldü. 1995’te Ankara’da gözaltına alındığı ve sorgusu sırasında kaburgalarının kırıldığı, ancak MİT tarafından tedavi ettirildiği medyaya yansıyan haberler arasındaydı. Yeşil’in kullandığı bir telefonun dönemin Giresun Bölge Komutanı emekli Tuğgeneral Veli Küçük adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.



Başbakan ‘öldü’ dedi ama



Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, Yeşil’in öldürüldüğü yönünde bir açıklama yaptı. Ancak kısa bir süre sonra Akın Birdal’ın vurulması olayına adı karıştı. Defalarca öldürüldüğü ya da gözaltında tutulduğu, görüldüğü yönünde haberler çıksa da tam olarak akıbeti hiçbir zaman netlik kazanmadı.



Oğlu Murat Yıldırım’ın yazdığı kitap ve bu kitaba koyduğu fotoğraflar Yeşil’in adını tekrar gündeme getirdi. Kitaptaki fotoğraflar önce Star gazetesinde yayımlandı. Star gazetesi önceki gün ise ‘Fotoğrafta gizlenen büyük sır: Yaşıyor’ başlıklı haberiyle Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın 2002 yılında yaşadığını iddia etti.



Mahmut Yıldırım’ın oğlu Murat Yıldırım tarafından yazılan kitaptaki bir fotoğrafa dayanarak bu tespiti yapan gazete o fotoğrafta ‘Yeşil’in yemek yediği masanın üzerindeki gazetede, 2002’de Kanal 6’da yayımlanan ‘BBG’ programının ilanı olduğunu öne sürdü. Bu iddiaya Taraf gazetesi de yer vererek haberinde şunları söyledi: “Yeşil’i Ankara’daki evinde gazete kâğıtları üzerinde yemek yerken gösteren gazete Mart 2002 tarihli. Bu tarihi de, BBG Evi (Biri Bizi Gözetliyor) logolu yarışmanın ilanı ele veriyor. BBG’nin ilk dönemi 2001’de Show TV’de yayımlanmıştı. 2002’de yapım şirketi Star TV’ye BBG ile transfer oldu. Kardeş kanalı olan Kanal 6’da BBG hem kesintisiz hem de ulusal ölçekte yayımlanmaya başladı.”



İddialar televizyonlara da da yansırken dün de Hürriyet gazetesi birinci sayfadan ‘Masadaki gazeteye göre Yeşil yaşıyor’ başlığıyla haberi duyurdu. . Hürriyet’in haberine göre fotoğraftaki ilanın 2002’deki BBG programının ilanı olduğunu belirterek, Yeşil’in sanılanın aksine 1996’da ölmediğinin kanıtı olarak sunulduğunu söyledi.



Milliyet de dün ‘2002’de yaşıyor muydu’ başlığıyla fotoğraf ve ilan iddasına yer verdi. Haberde “Masa üzerindeki gazete sayfalarında Kanal 6’da 2002’de yayımlanan BBG ilanı bulunması dikkat çekti” denildi.



İşin aslı farklı çıktı



Ancak işin aslı öyle çıkmadı. Yeşil’in fotoğrafındaki söz konusu ilanın, Kanal 6’nın 1995 Aralık ayının son haftasında birçok gazeteye verdiği yılbaşı programının tanıtımı olduğu ortaya çıktı. ‘Başka kanalda aramayın, onlar yalnızca Kanal 6’da’ başlıklı ilanda birçok ünlü sanatçının fotoğrafı yer alıyor. Yenişafak gazetesi de dün bu bilgiyi sayfalarına taşıdı.

