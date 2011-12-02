'Yeşil'in Demirel'in kardeşiyle yakın ilişkisi var'

T24 - Özel Yetkili Başsavcı vekiline faili meçhul soruşturmasında ifade veren tanık M.E “Yeşil yaşıyor. Adını Hasan Kütük olarak değiştirdi. Süleyman Demirel’in kardeşi Hacı Ali Demirel’le yakın ilişkisi var. Eski Cumhurbaşkanı’na beyefendi diyor” ifadelerini kullandı.





Bugün gazetesinin haberine göre, Eski Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın’ın ifadeleri üzerine başlatılan ‘faili meçhul cinayetler’ soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. MİT eski Kontterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün ardından Özel Yetkili Başsavcı vekiline ifade veren tanık M.E. gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kardeşi Hacı Ali Demirel’le bir dönem ticari ilişkileri olduğunu anlatan M.E, “Yeşil yaşıyor. Adını Hasan Kütük olarak değiştirdi. Süleyman Demirel’in kardeşi Hacı Ali Demirel’le yakın ilişkisi var. Villasında gördüm. Cumhurbaşkanı Demirel’e beyefendi diye hitap ediyor” dedi.

'3 kez karşılaştım'



Türkiye’nin karanlık yıllarını mercek altına alan faili meçhul soruşturmasında ilginç ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Özel Yetkili Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen’e itiraflarda bulunan tanık M.E, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yaşadığını ileri sürdü. Bu arada M.E’nin Hacı Ali Demirel’in kendisini yalanlayabileceği ihtimalini değerlendirerek Hacı Ali Demirel’le beraber görüntülerinin olduğu bir CD’yi Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen’e verdiği bildirildi.

'Yeşil'in saçları beyazladı'



Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kardeşi Hacı Ali Demirel’le bir dönem ticari ilişkilerinin olduğunu aktaran M.E, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’la Hacı Ali Yıldırım’ın villasında 3 kez karşılaştığını anlattı.



İddia edildiği gibi Yeşil’in estetik ameliyatı olmadığını aktaran tanık M.E, Yeşil’in ismini Hasan Kütük olarak değiştirdiğini söyledi. Yeşil’i 1996 yılında ilk kez Demirellerin villasında olmak üzere en son bir buçuk yıl önce yine Hacı Ali Demirel’in villasında gördüğünü kaydeden tanık, Yeşil’in Süleyman Demirel’e ‘beyefendi’ diye hitap ettiğini ve Hacı Ali Demirel’den emir alır bir vaziyette durduğunu bildirdi. Yeşil’in saçlarının beyazladığını kaydeden tanık M.E, “Sakal ve bıyıklarını keserdi. Düzgün takım giyerdi” dedi.

Görüntüleriyle belgelendi



M.E’nin Hacı Ali Demirel’in kendisini yalanlayabileceği ihtimalini değerlendirerek Hacı Ali Demirel’le beraber görüntülerinin olduğu bir CD’yi Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen’e verdiği bildirildi.



