Yeşil’in CD’si meğer hiç yokmuş

Yeşil’in Iğdır’da görüldüğüne dair gönderilen ihbar mektubunda, fotoğraf ve görüntülerinin bulunduğu bir CD’nin bulunmadığı ortaya çıktı.



Adı birçok faili meçhul cinayete karışan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın 2006 yılında Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde bir evde kaldığına dair kimliği açıklanmayan bir polis tarafından görüntü ve fotoğraflarının yer aldığı CD'nin akibeti belli oldu.



Yeşil soruşturmasını yürüten savcıya sadece sahte isimli bir ihbar mektubu gittiği, bunun dışında herhangi bir fotoğraf ve görüntü kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Mektubun ise, söz konusu tarihte gereğinin yapılması için bir örneğinin Iğdır'a, bir örneğinin ise Yeşil ile ilgili soruşturma dosyası bulunan 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'na gönderildiği belirlendi.



Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde Ahmet Özkaplan'ın evinde 9 gün kaldıktan sonra Nahcivan'a geçtiğine dair kendini polis olarak tanıtan ancak sahte isim kullandığı için kim olduğu belirlenemeyen bir kişi tarafından, Diyarbakır'da görevli Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Özcan'a ihbar mektubu gönderildi. Ancak ihbar zarfında içinde Yeşil'e ait olduğu öne sürülen ve görüntü ve fotoğraf bulunan herhangi bir CD'nin savcılığa gönderilmediği ortaya çıktı. Mektubun Diyarbakır Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi üzerine harekete geçen dönemin savcısı Muammer Özcan, mektubun alınmasından 2 gün sonra 2006/43 no'lu muhabere kararıyla birlikte adı geçen mektubu gerekli araştırmanın yapılması için Iğdır Başsavcılığı'na gönderdi.



Takipsizlik çıktı



Iğdır Başsavcılığı ise, yapılan tüm araştırmalara rağmen mektupta adı geçen kişinin Iğdır il sınırları dahilinde ikamet ettiğine dair jandarma, polis ve nüfus müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından dolayı bu kişinin takma isim kullanmış olabileceği, açık kimliğinin belli olmaması nedeniyle yapılan bu ihbara itibar edilmediğinden dolayı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirlendi. Mektubun bir örneği ise Yeşil ile ilgili Askeri Mahkemede yürütülen 2006/353 soruşturma numaralı delil dosyasına gönderildiği, bir örneğininde Yeşil'in işlediği cinayetlerle ilgili hakkındaki 1992/2598 esas numaralı soruşturma dosyasına konulduğu ortaya çıktı.



Emanet makbuzundan çıkardı



Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ile ilgili soruşturmayı yürüten dönemin Özel yetkili savcısı Muammer Özcan, kendisine gönderilen zarfta sadece Yeşil'in Iğdır ve çevresinde görüldüğüne dair mektup çıktığını, bunun dışında zarf içerisinde görüntü ve fotoğraf kaydına ilişkin herhangi bir CD bulunmadığı söyledi. Özcan, bu nedenle emanet kaydına da böyle bir eşyayı tutanakla göndermediğini, şayet olsaydı bunun teslim fişi ve emanet makbuzunun evrak kayıttaki işlemler arasında olabileceğini söyledi. Savcı Özcan, ihbar mektubunun, Yeşil'i evinde barındırdığı iddia edilen Ahmet Özkaplan adlı kişi ile arasında husumet bulunan bir kişi tarafından da gönderilmiş olabileceği ihtimali nedeniyle takipsizlik kararı verilmiş olabileceğini belirtti.

