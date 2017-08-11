Yeşilçam'ın usta ismi Seyfettin Karadayı yaşamını yitirdi

Şarkıcı Onur Akay, Kemal Sunal başta olmak üzere, Yeşilçam’ın ünlü isimleri ile çok sayıda filmde rol alan Seyfettin Karadayı’nın vefat ettiğini duyurdu.

Instagram hesabından ünlü oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “O Yeşilçam’ın yaşayan en yaşlı ismiydi. Kemal Sunal’la 12 filmi olan ve 750 sinema filminde rol alan usta oyuncu Seyfettin Karadayı’yı, 94 yaşında kaybettik. “Artık veda etmek üzereyim. Mahsun Kırmızıgül’ün Beyaz Melek filminde hep yaşlı oyuncular vardı. Bende çok isterdim o filmde oynamak.” demişti. Değerli oyuncumuz, 11 Ağustos Cuma günü, Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” notunu düştü.

Seyfettin Karadayı kimdir?

Seyfettin Karadayı, 1923 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesininde isteği ile Kara Harp Okulu’na girdi ve mezun oldu. Uzun yıllar askeriyeye hizmet ettikten sonra 46 yaşında albaylıktan emekli oldu.

Emeklilik günlerinin daha başlarında, Metin Film’in sahibi Işık Toraman iflas etmek üzereyken bir film için Karadayı’ya prodüksiyon teklifi götürdü. Kabul etti ve film çekimi için Isparta’ya gittiler. Filmde “Keşiş” rolü için oynayacak oyuncu sete gelmemesinden dolayı, o rolü üstlenmesi için teklif ettiklerinde kabul etti ve Yeşilçam hayatı başlamış oldu.

70'li yıllardan itibaren 750'yi aşkın filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.