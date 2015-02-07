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Yaşam

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gönül Beyhan hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu Gönül Beyhan, tedavi gördüğü Elmadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını yitirdi

07 Şubat 2015 12:34

Sinema oyuncusu Gönül Beyhan, tedavi gördüğü Elmadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 83 yaşında yaşamını yitirdi. 
 
Vatan'da yer alan habere göre, Elmadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon  Merkezi'nde uzun süredir tedavi gören Bayhan, rahatsızlandı. Bayhan, sağlık  görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gönül Bayhanın cenazesi Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
 

Gönül Bayhan kimdir?


 
Gönül Beyhan 1932 yılında İstanbul'da doğdu. 1950 yılında Çamlıca Kız  Lisesi'nde okuduğu sırada güzellik yarışmasına katılan Bayhan, 1952'de "Kanlı  Feryat" filmiyle sinema sanatçısı oldu. Fikret Hakan, Yılmaz Güney, Ahmet Mekin,  Eşref Kolçak gibi isimlerle aynı filmde oynadı. 
 
Beyhan'nın rol aldığı bazı filmler şunlar:

"Kaderin Mahkumu (1953),  Sahildeki Kadın (1954), Kör Kuyu, Sazlı Damın Kahpesi (1957), Ağlarsa Anam Ağlar,  Kahpe Zalim (1960), Başa Gelen Çekilir, Ölüm Film Çekiyor (1961), Yaban Gülü  (1962), Evcilik Oyunu (1964), Anadolu Kini (1970)"
 

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