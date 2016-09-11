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Kültür-Sanat

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Mahmut Hekimoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Alço, Serdar Gökhan, Özlem Savaş, Coşkun Göğen gibi Yeşilçam oyuncukları Hekimoğlu'nu dualarla uğurladı

11 Eylül 2016 21:17

Yeşilçam'ın Gülen Gözler, Aile Şerefi filmlerinin unutulmaz oyuncusu Mahmut Hekimoğlu son yolculuğuna uğurlandu. Hekimoğlu'nun cenazesine katılımın az olmasını oyuncu Serpil Çakmaklı 'vefasızlık' şeklinde yorumladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 2 yıl önce prostat kanseri teşhisi konulan, birkaç gün önce fenalaşarak yoğun bakıma alınan ancak tüm tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hekimoğlu için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Cenaze namazına katılım ise bayram tatili nedeniyle az olması dikkat çekti.

Ayrıldığı eşi Selma Sözel ve kızı Gizem’i Güven Kıraç teselli etti. Mahmut Hekimoğlu’nun 10 yıldır birlikte olduğu Bilge Sinan’da cenazedeydi.  

Gökhan Güney, "Çok değerli bir dosttu.Allah mekanını cennet eylesin." dedi. 

Nuri Alço, Serdar GökhanÖzlem Savaş, Coşkun Göğen gibi Yeşilçam oyuncukları meslektaşlarını dualarla uğurladı.

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Mahmut HekimoğluYeşilçamoyuncuson yolculuğuna uğurlandı

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