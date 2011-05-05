Yeşilçam'ın kötü adamı Hüseyin Zan vefat etti

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Radikal'den Süheyla Gözdereliler'in haberine göre, özellikle kavga sahnelerindeki başarısıyla tanınan ve yüzlerce filmde rol alan Hüseyin Zan 1990 yılından bu yana yaşadığı Çınarcık’ta geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Zan için Çınarcık Taşliman Camii’nde, cenaze töreni düzenlendi. 100’e yakın kişinin katıldığı cenaze töreninde, Hüseyin Zan’ın Yeşilçam döneminden arkadaşları olan yönetmen Erhan Canan ve Yavuz Figenli, yapımcı Adnan Mersinli, oyuncular Mehtap Anıl ve Yılmaz Terzioğlu da hazır bulundu. Sanatcının eşi Ayten ve oğlu Hakan Zan taziyeleri kabul ederken, Zan’ın oyuncu arkadaşlarından Yılmaz Terzioğlu, "Çok iyi bir insandı. Kendisiyle birçok projede rol aldık. Ölümü bizleri üzdü" dedi. Mehtap Anıl ise, "40 yıllık dostumu kaybettim" diye konuştu.Zan’ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Çınarcık Mezarlığı’nda toprağa verildi.1931 yılında İzmir’de doğan Hüseyin Zan, 1960 yılında ‘İçimizden Biri’ adlı filmle başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok sinema filmi ve televizyon dizisinde yan rollerde oynadı. Genellikle yan rollerde boy gösteren Zan, kavga sahnelerindeki başarısıyla tanınıyordu. Bir dönem figüranlara dövüş dersi veren bir de okul açan Hüseyin Zan, bunun yanı sıra bazı projelerde yapımcı olarak da görev yaptı. Zan, son olarak 2007 yılında ‘Koçero’ adlı televizyon filminde rol aldı. 1990 yılından bu yana Çınarcık’ta yaşayan Hüseyin Zan, balıkçılık yapıyor, olta satarak geçimini sağlıyordu.