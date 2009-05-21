Yeşilçam'dan Darülaceze'ye

Sokaklarda yaşayan Yeşilçam’ın bir döneme damgasını vuran aktörlerinden Mesut Engin Kayışdağı Darülaceze’ye yerleştirildi.



Hürriyet'in haberine göre; Tiyatro sanatçıları Mehmet Esen ve Mustafa Turan’ın, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bitkin bir halde bulduğu Yeşilçam’ın bir döneme damgasını vuran aktörlerinden Mesut Engin’e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü kapılarını açtı.



720 kişinin yaşadığı Kayışdağı Darülaceze’ye yerleştirilen Engin, geçmişte kalan zor günlerini anlattı. Uzun yıllardır sokaklarda esnafın yardımlarıyla yaşam mücadelesi verdiğini ve bu nedenle çeşitli hastalıklar geçirdiğini belirten Engin, son dönemde yaşama sevincini yitirdiğini ve ölümü beklemeye başladığını söyledi.



Darülaceze’nin kendisi için yepyeni bir başlangıç olduğunu belirten Engin, zamanın karşı konulmaz acelesine yenik düştüğünü söyledi.







Engin, 1973’de Ses Dergisi’nin açtığı yarışmada birinci olarak Yeşilçam’a adım attı. Birçok filmde başrol ve yardımcı oyuncu olarak rol aldı.

