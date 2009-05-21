T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yeşilçam'dan Darülaceze'ye

Sokaklarda yaşayan Yeşilçam’ın bir döneme damgasını vuran aktörlerinden Mesut Engin, Darülaceze yerleştirildi.

21 Mayıs 2009 03:00

Sokaklarda yaşayan Yeşilçam’ın bir döneme damgasını vuran aktörlerinden Mesut Engin Kayışdağı Darülaceze’ye yerleştirildi.

Hürriyet'in haberine göre; Tiyatro sanatçıları Mehmet Esen ve Mustafa Turan’ın, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bitkin bir halde bulduğu Yeşilçam’ın bir döneme damgasını vuran aktörlerinden Mesut Engin’e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü kapılarını açtı.

720 kişinin yaşadığı Kayışdağı Darülaceze’ye yerleştirilen Engin, geçmişte kalan zor günlerini anlattı. Uzun yıllardır sokaklarda esnafın yardımlarıyla yaşam mücadelesi verdiğini ve bu nedenle çeşitli hastalıklar geçirdiğini belirten Engin, son dönemde yaşama sevincini yitirdiğini ve ölümü beklemeye başladığını söyledi.

Darülaceze’nin kendisi için yepyeni bir başlangıç olduğunu belirten Engin, zamanın karşı konulmaz acelesine yenik düştüğünü söyledi.



Engin, 1973’de Ses Dergisi’nin açtığı yarışmada birinci olarak Yeşilçam’a adım attı. Birçok filmde başrol ve yardımcı oyuncu olarak rol aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24