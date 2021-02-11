Yeşilcam oyuncularından Nur İncegül yaşamını yitirdi

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Yeşilçam oyuncularından Nur İncegül yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'da Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret gibi birçok filmde rol alan İncegül 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Nur İncegül Kimdir?

1944 yılında dünyaya gelen Nur İncegül, Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı “Zavallılar” filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İncegül’ün rol aldığı filmler arasında Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmler yer alıyordu. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmaları da vardı.