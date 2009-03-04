Yeşilçam Ödülleri '3 Maymun'a

Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle Turkcel sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen ''Yeşilçam Ödülleri'' sahiplerini buldu.Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Sarayı'ndaki törende, Nuri Bilge Ceylan'ın '3 Maymun'u, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni ve Digiturk Genç Yetenek ödüllerinin sahibi oldu.Gecede Cem Yılmaz'ın birlikte ödül açıkladığı Nebahat Çehre'nin genç kaldığına vurgu yaparak, “Nebahat hanım bir enteresan, kendisi Benjamin Button” esprisi, törene damgasını vurdu. Film, seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan bir adamın hayatını konu alıyor.Sinema, iş, kültür ve medya dünyasından 1500 kişilik büyük jürinin oylarına göre belirlenen 11 daldaki ödüllerin dağılımı şöyle:''En İyi Film'' ödülü, Nuri Bilge Ceylan'ın ''3 Maymun'' filmine verildi. Hülya Koçyiğit'in açıkladığı ödülü Ceylan'a, İstanbul Valisi Muammer Güler, Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ve Turkcell Genel Müdürü Ciliv birlikteverdi.''En İyi Yönetmen'' ödülünü de ''3 Maymun'' filmiyle Nuri Bilge Ceylan aldı.Bu ödülü de Kenan Işık ve Meltem Cumbul'un elinden alan Ceylan, ''Bu yıl gerçekten çok iyi filmler vardı Türk sinemasında. Onların içinden ödül almış olmak benim için çok büyük bir şey'' diye konuştu.''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü ''Sonbahar'' filmindeki performansıyla Onur Saylak kazanırken, Saylak'a ödülünü Özkan Uğur ile Ceyda Düvenci verdi.''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülüne ise ''3 Maymun'' filmindeki performansıyla Hatice Aslan değer görüldü. Aslan, ödülünü Göksel Arsoy ve Özgü Namal'ın elinden aldı.''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' ödülü, ''O... Çocukları'' filmindeki rolüyle Altan Erkekli'ye verildi. Ödülünü Ekrem Bora ve Cansu Dere'den alan Erkekli, ''ödülü, 12 Eylül müdahalesinde hayatını kaybeden insanların ruhlarına hediye ettiğini'' söyledi.''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'' ödülünü ise ''Issız Adam'' filmindeki anne rolüyle Yıldız Kültür aldı. Kültür'e ödülünü Levent Üzümcü ve Perihan Savaş verdi.''Turkcell İlk Film'' ödülüne, ''Sonbahar'' filmiyle Özcan Alper layık görüldü.Mahsun Kırmızıgül ve Burca Kara'nın açıkladığı ödülü Alper'e, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv verdi. Turkcell aboneleri tarafından oylanarak seçilen ödülün sahibinine 30 bin TL para ödülü de verilecek.''En İyi Senaryo'' ödülünü, ''3 Maymun'' filmiyle Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan ve Ercan Kesal aldı. Ödülü, Cem Yılmaz ve Nebahat Çehre açıkladı. Yılmaz'ın, Nebahat Çehre'nin genç kaldığına vurgu yaparak, ''Nebahat hanım bir enteresan, kendisi Benjamin Button'' esprisi, törene katılanları güldürdü.''En İyi Erkek Oyuncu'' adayları arasında ismi açıklanırken heyecanlandığını söyleyen Yılmaz, ödülü kazanan Onur Saylak'ın, Altan Erkekli gibi ''Ödülü diğer adaylarla paylaşıyorum'' demediğini, bu söylemin gelenekselleşmesini istediğini söyledi.''En İyi Film Müziği'' ödülü, ''Issız Adam'' filminin müziklerini yapan Arya Müzik'e verildi. Ödülü Ali Sunal ve Selda Alkor verdi."En İyi Görüntü Yönetmeni'' ödülünü, ''3 Maymun'' filminin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki aldı. Tiryaki'ye ödülü, İzzet Günay ile Fadik Sevin Atasoy tarafından verildi.''Digiturk Genç Yetenek'' ödülünü ise ''3 Maymun'' filmindeki rolüyle Ahmet Rıfat Şungar aldı.Güven Kıraç ve Ülkü Duru'nun açıkladığı ödülü Şungar'a, Digiturk Genel Müdür Berna Kürekçi verdi.