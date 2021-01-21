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Kültür-Sanat

Yeşilçam'ın ünlü karakter oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti

21 Ocak 2021 16:29

Yeşilçam'ın ünlü karakter oyuncularından Oktay Yavuz bugün hayatını kaybetti. Yavuz, bugün toprağa verilecek. 

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Kötü" karakterleri canlandırdı 

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın "kötü" karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

 

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