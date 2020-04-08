Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Cevdet Balıkçı yaşamını yitirdi

Emektar Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

230'a yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 79 yaşındaki Cevdet Balıkçı, dün yaşamını yitirdi. Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı' olarak ünlenen ses sanatçısı Onur Akay verdi.

Kendi internet sitesinde bir yazı yayınlayan Onur Akay, "Onu hep mafya babalarının adamı rollerinde izlemiştik. Yeşilçam'ın efsane olmuş kötü adamlarından 79 yaşındaki emektar oyuncularımızdan Cevdet Balıkçı'yı, maalesef dün kaybettik ve maalesef aynı gün corona virüsü nedeniyle sessiz sedasız defnedildi" ifadelerini kullandı.