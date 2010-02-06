Yeşilçam, Bollywood ile ortak oluyor

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yarın başlayacak Hindistan ziyaretinde siyasi-ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel alanda da ortak projeler değerlendirilecek.



Ziyarette dünyanın en çok film üreten prodüksiyon merkezi Bollywood ile Türk sinema şirketlerinin ortak projeler geliştirmesi hususu ele alınacak. Gül'ün Hindistan ziyaretine ünlü yönetmen Sinan Çetin gibi isimler de katılacak.





Cumhurbaşkanı Gül, Hindistan ziyareti kapsamında, eşi Hayrunnisa Gül ve beraberindeki heyet ile dünya harikası olan Tac Mahal'i de ziyaret edecek. Gül'ün Tac Mahal ziyareti sırasında dev kompleks ziyaretçilere kapatılacak. Gül, buradan Hindistan ticaret ve sinema sektörünün merkezi Mumbai (eski adı Bombay) şehrine geçecek.



Ünlü Bollywood yapımcıları da listede





Mumbai'de iş görüşmelerinin ardından gerçekleşmesi beklenen Bollywood film sektörü temsilcileri ile yapılacak yemekli görüşmenin ise şimdiden çok renkli geçmesi bekleniyor.



Mumbai'de yapılacak programa Bollywood Mission Pictures, Yash Raj Films, UTV, Sahara, Balaji, Star TV and Film, Shamarro, Popcorn gibi Bollywood şirketleri yer alacak. Arıca Kapoor Chopra, Sharif Ali Khan, Yash Chopra, Amir Khan gibi ünlü Hintli yapımcıların katılması bekleniyor. Programda Abhishkek Bachchan, Ashwaria Rai, Priyanka Chopra, Shahid Kapur, Saif Ali Khan, Hrithik Roshan, Shilpa Shetty, Vivek Oberoi, Zayed Khan, Shiria Saran ve Sneel Shetty gibi Hindistan'ın ünlü oyuncuları da yer alacak.



Geçtiğimiz günlerde bir Bollywood film şirketinin Türk filmlerinin Hint versiyonlarını çekmek istedikleri açıklanmıştı. Hintli yapım şirketinin Babam ve Oğlum adlı Türk filmi ile bu işe başlayacağı açıklanmıştı.





Hindistan'da her yıl 3.6 milyardan fazla sinema bileti satılırken, film sektörü 1.3 milyar dolar gelir elde ediliyor. ABD film sektörü Hollywood da dünya genelinde 2.6 milyar bilet satılırken, 51 milyar dolar gelir elde ediyor.



Mumbai'den 12 Şubat'ta ayrılacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bangladeş'in başkenti Dakka'da 1 günlük resmi temaslarda bulunacak.