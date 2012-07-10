Yeşilay'dan 'Efes One Love Festivali'ne iptal girişimi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İstanbul Valiliği'ne başvurarak “Efes One Love Müzik Festivali”ne verilen iznin iptal edilmesini istedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Muharrem Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, alkol firmalarının bu tür etkinliklerle gençleri hedef aldığını ve yeni alkol kullanıcıları kazanmayı amaçladıklarını belirtti.

Balcı, kanun gereği alkol firmalarının bu tür etkinliklere sponsor olmalarının yasal olmadığını kaydederek, bundan dolayı verilen iznin iptal edilmesini istediklerini bildirdi.

'Gençlerin müzik dinlemsine karşı değiliz'

Gençlerin müzik dinlemesine karşı olmadıklarını, müziğin evrensel dilinin gençler üzerinde çok etkili olduğunu kaydeden Balcı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Gençlerin ilgi alanına giren etkinliklerde alkollü içki markalarını çağrıştıracak hiçbir şey bulundurulamaz. Bu festivalin isminin bir alkol markası olması ise bu yasaya kesinlikle aykırıdır. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bu etkinliklere 24 yaş sınırı getirmiştir. Buna rağmen bu festivallerde yeterli denetim yapılmıyor. Gençlerimizi bu festivallerde biraya alıştırıyorlar. Bu konuda da gereken uyarılarımızı yaptık. Valiliğe dilekçemizi verdik, bundan sonra bu konuda sorumluluk İstanbul Valiliği'nindir.” (DHA)