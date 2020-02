Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için bisiklet turnuvası düzenlediler

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - YEŞİLAY Cemiyeti Elazığ Şubesi ve Bisikletliler Derneği Elazığ Temsilciliği\'nce, Yeşilay Haftası dolayısıyla \'Sağlıklı yaşamak için bir nedenim var\' sloganı ile bisiklet turnuvası düzenledi.

Elazığ\'da, Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlenen bisiklet turnuvasına çok sayıda kişi katıldı. Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu, Yeşilay\'ın bugüne kadar toplum ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlık ile bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını söyledi. Kayaoğlu, \"Her yıl 1- 7 Mart tarihlerinde kutladığımız Yeşilay Haftası\'nı da vesile kılarak, halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini artırmak için Elazığ’da da başta bisiklet turu olmak üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl da \'Yeşilaycı olmak için bağımlılıklardan uzak durmak için sağlıklı yaşamak için bir nedenim var\' diyerek, kutladığımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz\" dedi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ise böyle organizasyonların her zaman yapılması gerektiğini belirterek, \"Burada amaç, çocuklarımızı, gençlerimizi bağımlılığa karşı korumak. Onlara sağlıklı bir yaşam kültürünü kazandırmak, hareketli bir hayatı öğretmek. Şu anda çocuklarımız, sabahtan akşama kadar internetin başından kalkmıyor. Kilo, obezite yine büyük bir sorunumuz. Bu tür faaliyetleri yaparak hem obezite ile hem madde bağımlılığıyla mücadele etmeliyiz. Burada önemli olan madde bağımlılığı. Bağımlılıkta artık şu anda internet bağımlılığı da oldukça önemli\" diye konuştu.

Trafiğe kapalı Malatya Caddesi, Vali Fahribey Caddesi ve Gazi Caddesi\'nde yapılan turun bitiminde, çekilişle 3 kişiye bisiklet hediye edildi. Turun ardından öğretmenevi önünde Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şubesi\'ne ait Yeşilay Haftası standının açılışı gerçekleştirildi.



