Yeşilay eylemine sigarayla destek verdi!

Isparta'da Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında `Sigara sönsün, yüzler gülsün' yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde `Sigara öldürür', `Sigarayı at mutluluğu tat' gibi sloganların yazılı olduğu dövizleri taşıyan öğrencilerin yanından geçen bir kişi, sigara yakarken objektiflere takıldı.



Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilay Cemiyeti önderliğinde `Sigara sönsün, yüzler gülsün' yürüyüşü düzenlendi. Sigaranın zararlarının anlatıldığı yürüyüşte kanser hastalığının başlıca nedeninin sigara olduğu vurgulandı. Belediye binası önünden başlayan ve Valilik binası önünde sona eren yürüyüşe, Senirkent Bahar Kız Öğrenci Yurdu, Hilmi Dilmen İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı.



Küçük öğrenciler sigaranın zararlarına dikkat çekmek isterken, bir kişinin sigarasını yakarak öğrencilerin yanından geçmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.







