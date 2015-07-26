'Yeşil Yol'da iş makineleri yeniden yaylaya çıktı, halk yine 'dur' dedi!

Rize'de Çamlıhemşin ilçesinin Samistal Yaylası’nda Yeşil Yol projesi kapsamında geçtiğimiz hafta başlayan yol yapım çalışması, geçen gün tekrar başladı. Olayı Twitter hesabından duyuran Fırtına İnisiyatifi, "Dozer yaylalarımızdan inene kadar Samistal direnişinden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Fırtına İnisiyatifi üyelerinin tepkisi üzerine durdurulan çalışmalara, yayla sakinleri bu kez de tepki verdi.

İHA'da yer alan habere göre, iş makinelerinin önünde eylem yapan halk ve iş makinelerinin çalıştığını haber alarak sahaya ulaşan Fırtına İnisiyatifi üyelerinin eylemi üzerine, çalışmaya yeniden ara verildi.

Fırtına İnisiyatifi'nin Twitter paylaşımı şöyle: