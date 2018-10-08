Yeşil Yol projesinde dinamitin yasak olduğu bölgeye Milli Park'tan izni

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi çalışmaları sırasında kullanılmak istenen patlayıcıya bölgeyi korumakla yükümlü Milli Park’ın izin verdiği ortaya çıktı. Bölge Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor ve bu bölgede patlayıcı kullanmak yasak.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Yeşil Yol proje güzergâhındaki Rize Çamlıhemşin, Samistal - Yukarı Kavron - Aşağı Kavron ve Ayder Yaylaları, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda da 1. derece doğal sit alanı ve mera vasfında. Bu bölgede patlatma yöntemiyle çalışma yapmak yasak, sadece yol yapımında doğaya en az zarar veren ekskavatör (kazı makinesi) kullanılmasına izin veriliyor. Ancak bölge sakinleri projenin Yukarı Kavron, Samistal Yaylaları arası kısmında yapılan çalışmalarda patlayıcı kullanıldığını belgelemişti.

Avukat İbrahim Demirci bu işlemin sorumluları hakkında tüm yetkili kurumlara başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu ve yetkili kurumlara hangi izne dayanarak bu işlemin yapıldığını sormuştu.

"İzin verilemez"

Demirci’ye geçen günlerde yanıt veren Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü Yukarı Kavron, Samistal Yaylaları arasında yeni yapılması planlanan yolların geçeceği sahaların önemli bir kısmının yüksek eğimli, dağlık ve blok halinde çok sert kayalık içerdiğini belirterek kazı makinesi kullanılarak yeni yol yapmanın imkânsız olduğunu ifade etti. Müdürlük çok sert kayalık alanlarda patlayıcı madde kullanılmasına izin verdiğini açıkladı. Demirci bölgenin Milli Parklar sınırında yer aldığını anımsatarak “Böyle bir izin hangi gerekçeyle olursa olsun verilemez” dedi.