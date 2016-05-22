Yeşil Yol projesi için devlete "Sen kimsin la, sen nesin?" diyen Flash TV spikerine 301 soruşturması

Flash TV Ana Haber Bülteni sunucusu Mustafa Yenigün'e geçtiğimiz Temmuz'da Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yeşil Yol eylemine canlı yayında yaptığı yorum sebebiyle dava açıldı. Mustafa Yenigün'e sunduğu haberde sarf ettiği "Havva Ana gibi benim de sana sorusormaya hakkım var ey devlet. Hem de kendi şivemle. Sen kimsin la, sen nesin?" sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Posta.com.tr'nin haberine göre, Flash TV Ana Haber Bülteni sunucusu Mustafa Yenigün, Havva Ana'nın tepkisini ekrana getirdikten sonra yaptığı yorumda, bu proje ve santral yapımı gibi diğer projelerin bölgeye, bölge insanına zarar verdiğini söyledi.

Ardından kendisinin de Karadenizli olduğunu hatırlatıp, babasını kanserden kaybettiğini sözlerine ekleyen sunucunun kendi şivesiyle devlete "Sen kimsin la, sen nesin?" demesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

301. Madde ne diyor?

Madde 301- (Değişik: 30/4/2008-5759/1 md.)

(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.