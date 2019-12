Yeşil yiyen yaşlanmaz...

Şehrin karmaşasından bunaldığımızda zihnimize hemen yemyeşil bir doğa görüntüsü gelmesi hiç de tesadüf değil: Yeşil, sakinleştirici etkisiyle stresin olumsuz etkilerini gideriyor. Yeşilin sihirli gücü bununla sınırlı değil; o aynı zamanda bizi hastalıklardan koruyor, ışıl ışıl saçlara ve pürüzsüz bir cilde kavuşmamızı sağlıyor.



Bedeniniz yeşil rengi çağırabiliyor…



Renk terapisine göre; her rengin bir dalga boyu ve bu dalga boylarının titreşimleri var. Bu titreşimler doğrudan bedenimize etki ediyor. Bu sayede renkler, özellikle hissetmek istediğimiz duyguyla bağlantılı olarak bize enerji yüklüyorlar. Üzerinize yeşil renkli bir

kıyafet giymek istediğinizde, bu aslında ruhsal olarak yeşilin size vereceği duygulara ihtiyaç duyduğunuz anlamına geliyor.



Örneğin, sabırlı ve yardımsever olmaya ihtiyaç duyduğunuz her an yeşil giymelisiniz. Çünkü yeşil verimlilik, cömertlik, paylaşım uyum ve denge ile bağlantılı bir renk olarak tanımlanıyor. İşyerinizde yeşil giydiğinizde, kendinize olan özgüveninizi, rahatlığı ve sakinliği hissetmeye ve çevrenize de hissettirmeye başlıyorsunuz. Yeşil, ayrıca iş hayatınızda mantıklı kararlar almanıza da yardımcı oluyor.



Yeşil besinler vitamin deposu



Kivi, brokoli, yeşil biber, salatalık, üzüm, yeşil lahana, salatalık... Hepsi yeşil, hepsi lezzetli, hepsi birer vitamin deposu. Sağlığımızın sihirli formülü ise; günde 5 kez yeşil sebze ve meyve tüketmek. Çünkü, onlar zinde ve formda bir yaşam için ihtiyacımız olan C vitamini, potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyumdan oldukça zenginler. İşte size, yeşil vitamin depoları ve faydalarından birkaç örnek:



* Kalbiniz için avokado: Kolesterol ve trigliserid gibi kalp sağlığını tehdit eden kan yağlarının miktarını azaltan asitler açısından oldukça zengin bir meyve avokado. Kalbi koruyan B vitamininden de bolca içeriyor. Bol miktarda E vitamini içerdiği için yaşlanmayı geciktiriyor,

cildinizi yumuşatıyor ve saçlarınız parlamasını sağlıyor. Haftada 2-3 kez avokado yemenizde fayda var.



* Bağışıklık sisteminiz için yeşil lahana: Yeşil lahana yüksek miktarda C ve E vitamini gibi kanı serbest radikallere karşı koruyan ‘karotionid’ içeriyor. Haftada 1-2 porsiyon, yani 400 gr lahana yemeyi ihmal etmeyin.



* Hastalıklara direnmek için marul: Kalsiyum, bakır, çinko minerallerinin yanı sıra A, C, E, K ve B2 vitaminleri yönünden zengin olan marul, adeta vücura direnç veren bir depo. Hemen her gün sofranızda bulunmalı.



* Kanserle savaşmak için brokoli: Brokoli, meme, prostat, bağırsak, akciğer ve idrar kesesi kanserlerine karşı gülcü bir koruyucu. Kemik ve diş yapısını güçlendiren kalsiyumdan da oldukça zengin. Kalp ve iskelet çalışmasını etkin kılan potasyum da brokolinin gücünü destekliyor. Brokoli, hücre zarlarına ve DNA’sın zarar veren serbest radikalleri de etkisiz hale getiriyor. Haftada 2 kez, 250 gr brokoli yemeye öz en gösterin.



* Sindirim sistemine kivi: Çok zengin bir C vitamini deposu olan kivi A vitamini potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyumdan da oldukça zengin. Sindirimi kolaylaştırıyor ve kabızlığı önlüyor. Vücudu ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tansiyonu ve kandaki kolesterol oranını düşürüyor. Yaşlanmanın ciltteki belirtilerini azaltıyor. Sadece tek bir kiviyle A ve C vitamini ihtiyacı karşılanabiliyor. Haftada en az 2-3 kez besin listenizde bulunsun.



* Formunuz için yeşil çay: Sağlıklı içeceklerin başında gelen yeşil çay iyi kolesterol HDL’nin seviyesini yükseltirken, kötü kolesterol LDL’nin seviyesini düşürüyor. İçerdiği polifenoller sayesinde yağların vücutta depolanmadan atılmasına ve kilo vermenize yardım ediyor. Pek çok kanser türünün riskini azaltabiliyor. Antioksidan ve yaşlanmayı geciktirici özellikleri de var.



Sağlıklı saçlar, pürüzsüz bir cilt



Gökyüzüne doğru uzanan ağaçlar, görünümleri ve kokularıyla bizi baştan çıkaran çiçekler... Yeşil, aynı zamanda güzelliğin sırlarını da içinde saklıyor. Evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu maskeler, tonikler veya çaylarla göz kamaştıran güzelliğe kavuşabilirsiniz.



* Isırganotu ile ışıl ışıl saçlar: Yarım litre taze kaynamış su içine, 5 poşet ısırgan otu çayını ekleyin Kabın ağzını kapatın ve 5-10 dakika demlendirip, soğutun. Banyoda saçlarınızı durulama suyu olarak kullanarak ışıl ışıl saçlara kavuşun. Bu infüzyonu yüzünüzde tonik olarak kullandığınızda cildinizin sıkılaştığını da hissedeceksiniz.



* Yeşil limon maskesi ile pürüzsüz bir cilt: Cildiniz aşırı mı yağlı? Gözenekleri çok mu geniş? O zaman 2 küçük yeşil limonun kabuğunu soyup, 2 çorba kaşığı suyun içinde 3 dakika bekletin. Sonra limonları püre halinde ezdikten sonra temizlenmiş cildinize pamukla sürüp, birkaç dakika bekleyin. Ilık suyla yıkayıp havlu ile kurulayın ve ardından günlük nemlendiricinizi sürün.



* Yeşil çay ile sıkı göğüsler: 4 kaşık süzme yoğurt ve 2 yemek kaşığı yeşil çayı (sıcak suda biraz bekletilmiş yaprak çaylar) karıştırın. Karışımı göğüslerinizin üzerine sürün. 10 dakika bekletin ve sonra yıkayın. Ardından da cildinizi yine bitkisel kökenli adaçayı ve kekik yağı gibi cildi sıkılaştırıcı bir yağ ile nemlendirin.



Siz hangi yeşili tercih ederdiniz?



İşte yeşilin birbirinden farklı tonları... Siz hangsini en çok seviyorsunuz? Buna karar verin ve sevdiğiniz rengin açılımını okuyun, ilginç bilgiler bulacaksınız.



1. Limon: Serin limon tonu, geçmişte yaşadığınız olumsuz tecrübeleri ardınızda bırakıp yeni kapılara yönelmenize yardımcı oluyor. Limon yeşili enerji akımını canlandırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve karaciğer sorunlarında yardımcı oluyor.



2. Yeşim yeşili: Çin’de yeşim taşı, ümidin simgesi olarak kabul ediliyor. Bizde ise bu ton kibar bir mesafeli duruşu anlatıyor. Yaratıcı bir ton olarak görülen ‘yeşim’ yeşili, yeni fikirlere açılmanızı da sağlıyor.



3. Taze yaprak yeşili: Bu tonu tercih edenler yolculuk yapmak için yoğun bir istek içinde oluyorlar. Taze yaprak yeşili aynı zamanda yeni umutlar edinmek ve sarsıntılı dönemlerin ardından yeniden özgüven kazanmak konusunda destek veriyor.



4. Yeşil: Sağlığımız üzerinde önemli bir rol oynuyor ve güven duygusuna olan ihtiyacımızı sembolize ediyor. Bu rengi taşıdığınızda çevrenize, duygusal davranmak konusunda isteksiz olduğunuz mesajını verirsiniz.



5. Turkuvaz: Beden ve ruhu canlandırıyor ve beyni dinlendiriyor Evinizde veya işyerinizdeki girişte kullanmak için ideal bir renk, özellikle de bilgisayarların bulunduğu ortamlarda...



6. Çam yeşili: Başka hiçbir yeşil tonu çevresine bu kadar sessizlik yaymıyor. Dinlendirici bir etki gösteriyor, sakinleştiriyor ve insanlara umut duygusunu aşılıyor. Ancak çam yeşili rengindeki giysiler karşınızdaki kişilerde soğuk etki yaratabiliyor.



(FORMSANTE)