Yeşil Sol Parti: OHAL solculara uygulanıyor

Yeşil Sol Parti Bursa İl Örgütünün Ördekli Kültür Merkezi'nde "Barış İçinde Yaşam Hakkı" kampanyası kapsamında düzenlediği "Darbeler ve Demokrasi" paneli yapıldı. Parti Eş Sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez'in katıldığı panel Naci Sönmez'in açış konuşması ile başladı. Panelin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Nilay Etiler "darbe girişimi bahane edilerek ilan edilen OHAL'in cemaat'ten çok solculara ve demokratlara karşı uygulandığını" söyledi.

Sönmez "bugün en önemli sorunun barışın sağlanması olduğunu, kimden ve nereden gelirse gelsin her türlü şiddete karşı olduklarını" belirterek, "şiddet kullanarak hiç kimsenin sonuç alamayacağını" ifade etti. 'Barış İçinde Yaşam Hakkı' kampanyası başlattıklarını söyleyen Naci Sönmez "tüm yurttaşları kampanyaya imza vererek destek olmaya" çağırdı.

Panelin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Nilay Etiler "sorgusuz sualsiz üniversiteden atıldıklarını, barış istemenin suç olmadığını ifade ederek darbe girişimi bahane edilerek ilan edilen OHAL'in cemaat'ten çok solculara ve demokratlara karşı uygulandığını" söyledi. Etiler, mücadeleyi sürdüreceklerini ve tekrar üniversiteye döneceklerini belirtti.

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu "Türkiye'de darbe geleneğini" eleştirdi, "bunun altında halkın demokrasi bilincine sahip olmamasının yattığını" söyledi. "Tüm darbe ve darbe girişimlerinde tarafların demokrasi kaygısı ile değil, taraftar olarak hareket etttiklerini" belirten Gergerlioğlu "öncelikle demokrat olunmasının önemini" vurguladı.

Panelde son konuşmacı olan Prof. Dr. Şermin Külahoğlu ise toplumda barış ve demokrasinin gelişmesi için eğitimin önemine değindi. Okullarda mutlaka barış eğitimi verilmesi gerektiğini ifade ederek diğer ülkelerden örnekler verdi.

Panele çeşitli siyasi parti, sendika ve STK temsilcileri ile CHP Bursa Millletvekili Orhan Sarıbal da katıldı. Sarıbal da panel sonunda söz alarak barış ve demokrasi için birleşik mücadeleye vurgu yaptı.

CHP OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili hükümete çağrıda bulunmuştu: