-Yeşil sahaların "ihtiyar delikanlıları" ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Spor Toto Süper Lig 2011-2012 sezonunda 35 yaş ve üzeri 4 oyuncu sahada ter dökecek. 9 Eylül'de start alacak ligin en yaşlı oyuncusu 10 Mayıs 1973 doğumlu olan 38 yaşındaki Beşiktaş'ın deneyimli milli file bekçisi Rüştü Reçber. Rüştü Reçber'in ardından ligin en yaşlı oyuncusu olarak Medikal Park Antalyaspor'un 15 Ekim 1974 doğumlu kalecisi Ömer Çatkıç yer alıyor. Ligin iki deneyimli kalecisi arasında yaklaşık 17 aylık bir yaş farkı bulunuyor. Ligin yeni takımı Samsunspor'dan Kenan Yelek ve takım arkadaşı Hakan Bayraktar ligin diğer ''olgun'' oyuncuları arasında yer alıyor. 15 Ağustos 1975 doğumlu olan Kenan Yelek 36, 9 Ağustos 1976 doğumlu olan Hakan Bayraktar ise 35 yaşında. -33 ve 34 yaşındaki oyuncular Spor Toto Süper Lig'deki takımların kadrolarında, 34 yaşında ve 33 yaşında ise 11'er oyuncu bulunuyor. Bu oyuncular ve forma giydikleri takımlar ise şöyle: /* Ayhan Akman - 23.02.1977 - Galatasaray Stelian Kirita - 03.03.1977 - Bursaspor Kılıçarslan Kopuz - 19.03.1977 - Samsunspor Erman Özgür - 13.04.1977 - Mersin İdman Yurdu Ömer Erdoğan - 03.05.1977 - Bursaspor Deniz Barış - 02.07.1977 - Medikal Park Antalyaspor Vanja Ivesa - 21.07.1977 - Eskişehirspor Fatih Tekke - 09.09.1977 - Ankaragücü Alex De Souza - 14.09.1977 - Fenerbahçe Mehmet Aurelıo - 15.12.1977 - Beşiktaş Ali Tandoğan - 25.12.1977 - Medikal Park Antalyaspor Ekrem Ekşioğlu - 16.01.1978 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Musa Kuş - 20.02.1978 - Mersin İdman Yurdu Ahmet Şahin - 22.03.1978 - Samsunspor Tomas Ujfalusi - 24.03.1978 - Galatasaray Mustafa Keçeli - 15.04.1978 - Mersin İdman Yurdu Dede - 18.04.1978 - Eskişehirspor Mehmet Polat - 08.06.1978 - Mersin İdman Yurdu Muhammet Özdin - 10.09.1978 - Karabükspor Özden Öngün - 10.09.1978 - Ankaragücü Bülent Ertuğrul - 17.09.1978 - Eskişehirspor İlker Avcıbay - 01.10.1978 - Manisaspor */ Süper Lig'deki takımların yeni sezondaki kadrolarında 32 yaşında 16, 31 yaşında 24, 30 yaşında ise 35 oyuncu bulunuyor.