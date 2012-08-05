Yeşil sahalarda bir ölüm daha

Romanya İkinci Ligi takımlarından Delta Tulcea forması giyen Chinonso Henry, hazırlık maçında sahada kalp krizi geçirdi ve öldü.

Sahada yığılıp kalan Henry’ye hemen müdahele edilirken, stadyumdaki ambulans yetersiz kalınca iki ambulans daha çağrıldı.



Kısa sürede gelen ambulansların ardından yaklaşık 30 dakika yaşama döndürülmeye çalışılan Nijeryalı forvet, tedaviye yanıt vermeyince hayata gözlerini yumdu. 21 yaşındaki oyuncunun ölümü üzerine Romanya’da büyük bir şok yaşanırken, resmi ölüm sebebi olarak da kalp krizi açıklandı.