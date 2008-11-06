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Spor

Yeşil sahada mezhep savaşı!

İrlanda'nın Belfast kentinde oynanan maçta fanatik seyircilerin attığı meşalenin isabet ettiği futbolcu neye uğradığını şaşırdı

06 Kasım 2008 02:00

İrlanda'nın Belfast kentinde oynanan maçta fanatik seyircilerin attığı meşalenin isabet ettiği futbolcu neye uğradığını şaşırdı

İrlanda'nın Belfast kentinde oynanan maçta fanatik seyircilerin attığı meşalenin isabet ettiği futbolcu neye uğradığını şaşırdı.

26 yaşındaki Conor Hagan isimli futbolcu meşalenin isabet etmesiyle arka üstü düşerek yaralandı. Linfield ve Cliftonville takımları arasında oynanan maçta seyirciler arasında da protestan ve katolik rekabeti yaşanıyordu..

Meşalenin Clintonville taraftarlarının ve ağırlıklı olarak katolik seyincilerin bulunduğu bölümden atıldığı belirtiliyor. Hagan, o şansız anları, "Meşalenin nereden geldiğini anlamadım. Çok korktum ve şoke oldum. Çok daha ağır sonuçları olabilirdi" diye anlattı.

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