Yeşil reçeteli ilaç tutuklattı

Aksaray’da bir eczanenin yeşil reçete ile en fazla bir kutu satılan ‘Rivartil’ adlı ilacı, reçetesiz olarak toptan satan kadın eczacı ile ilacı satın alan kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçete ile satışı yapılan Rivartil adlı ilacın, bir eczaneden toplu halde İstanbul'a sevk edileceği ihbarını aldı. Bunun üzerine sevk yapılacak eczaneyi takibe alan polis, dün saat 10.00 sıralarından ilacı satın alan Sadık Red’i eczane çıkışında suçüstü yakaladı.



Polis, yeşil reçete ile ve en fazla bir kutu satılan Rivartil adlı ilaçtan 400 kutuyu reçetesiz satan eczacı Rahime Maide’yi de gözaltına aldı. Rahime Maide ve Sadık Red, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Sadık Red’in, ilaçları İstanbul’da ‘uyuşturucu hap’ olarak piyasaya süreceği belirtildi.



Rivartil adlı ilacın, hafif dereceli epilepsi hastalarında, bebek çağında infantil spazmı, bilinç bulanıklığı, iskelet kaslarında tonik kasılması hastalıklarının tedavisi için kullanıldığı ve uyuşturucu etkisinin bulunduğu belirtildi. Yeşil reçete ile satılan Rivartil adlı ilacın kutu fiyatının 4 lira 63 kuruş olduğu, ancak ‘Uyuşturucu hap’ olarak çok yüksek fiyattan satıldığı bildirildi.

