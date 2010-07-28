Yeşil pasaportlular Yunanistan'a vizesiz giriyor

T24- Yeşil Pasaport sahiplerinin Yunanistan'a vizesiz seyahate başladığı açıklandı





Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs 2010 tarihinde Yunanistan'a yaptığı ziyarette, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile Yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Yunanistan'a vizesiz giriş hakkını sağlayan protokolün imzalanmasının ardından, Yunanistan tarafında gerekli düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.



Açıklamada, tüm gümrüklerde biyometrik pasaportların tanıtıldığı belirtilerek, ''Hususi (yeşil) pasaport sahipleri, artık Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilir'' denildi.