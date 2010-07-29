Yeşil pasaport sahiplerine müjde!

T24 - Yeşil Pasaport sahipleri bugünden itibaren kara, deniz ve havayolu ile Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen 13- 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük Atina ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile Yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Yunanistan'a vizesiz giriş hakkını sağlayan protokol imzalanmıştı. Yunanistan'ın yaptığı gerekli düzenlemelerin ardından bugünden itibaren bu ülkeye vizesiz giriş başladı. Edirne'deki Pazarkule ile İpsala Sınır Kapısı'nın yanı sıra, deniz ve havayolu ile yeşil pasaport sahipleri vizesiz Yunanistan'a gidebilecek.



