T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeşil pasaport sahiplerine müjde!

Yeşil Pasaport sahipleri bugünden itibaren kara, deniz ve havayolu ile Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 -  Yeşil Pasaport sahipleri bugünden itibaren kara, deniz ve havayolu ile Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen 13- 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük Atina ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile Yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Yunanistan'a vizesiz giriş hakkını sağlayan protokol imzalanmıştı. Yunanistan'ın yaptığı gerekli düzenlemelerin ardından bugünden itibaren bu ülkeye vizesiz giriş başladı. Edirne'deki Pazarkule ile İpsala Sınır Kapısı'nın yanı sıra, deniz ve havayolu ile yeşil pasaport sahipleri vizesiz Yunanistan'a gidebilecek.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24