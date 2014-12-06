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Yaşam

Yeşil kedinin sırrı çözüldü!

Bulgaristan'ın Varna kentinde görülen yeşil kedinin sırrı ortaya çıktı

06 Aralık 2014 10:34

Bulgaristan’ın Varna kentinde görülen ve yeşil rengi nedeniyle “radyoaktif” olarak adlandırılan mavi kedinin bir garajda sentetik yeşil boya üzerinde uyuduğu ortaya çıktı.

Independent’ın haberine göre, daha önce saldırıya uğradığı düşünülen kediyi boyayanları bulmak için hayvan severler harekete geçmiş ve sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı. Bölge sakinleri, kedinin renginin sürekli aynı yerde uyuması nedeniyle normale dönmediğini belirtti.

Yeşil kedinin bir sahibi olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

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