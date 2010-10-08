Yeşil kart iptaline pompalıyla baskın

T24- İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, yeşil kartının iptal edilmesine öfkelenen kanser hastası 48 yaşındaki Muhlis B, pompalı tüfekle Toplum Sağlığı Merkezi'ni bastı. Çalışanları etkisiz hale getirip ateş eden öfkeli adam, yeşil kart bürosunda görevli kadın polis memuru F.E.'nin tabancayla ateş etmesiyle sağ bacağından hafif yaralanarak etkisiz hale getirildi.



İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan kanser hastası Muhlis B'nin yeşil kartı, oğlunun askere gitmesinden sonra, ‘Vatani görevlerini yapanların anne, babalarının sağlık hizmetlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması’ nedeniyle iptal edildi. Yeşil kartının iptal edilmesine öfkelenen Muhlis B, pompalı tüfekle, alt katında Yeşil Kart Bürosu bulunan merkeze gitti.



İçeriye girip çalışanları etkisiz hale getiren öfkeli adam, rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada büroda görevli polis memuru F.E., M.B.'ye, ‘dur’ ihtarında bulundu ve bir el havaya ateş etti. Muhlis B'nin tüfeğini kendisine doğrultması üzerine F.E., beylik tabancasını ateşledi. Kurşunun sağ bacağını sıyırdığı Muhlis B, olduğu yere yığılırken, takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alındı.



Muhlis B, Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, merkez çalışanları, yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamadı, bazıları gözyaşı döktü. Saldırganın daha önce de merkeze gelip çalışanları tehdit ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



