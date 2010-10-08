T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeşil kart iptaline pompalıyla baskın

İzmir'de yeşil kartının iptal edilmesine öfkelenen kanser hastası 48 yaşındaki Muhlis B, pompalı tüfekle Toplum Sağlığı Merkezi'ni bastı.

08 Ekim 2010 03:00

T24- İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, yeşil kartının iptal edilmesine öfkelenen kanser hastası 48 yaşındaki Muhlis B, pompalı tüfekle Toplum Sağlığı Merkezi'ni bastı. Çalışanları etkisiz hale getirip ateş eden öfkeli adam, yeşil kart bürosunda görevli kadın polis memuru F.E.'nin tabancayla ateş etmesiyle sağ bacağından hafif yaralanarak etkisiz hale getirildi.


İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan kanser hastası Muhlis B'nin yeşil kartı, oğlunun askere gitmesinden sonra, ‘Vatani görevlerini yapanların anne, babalarının sağlık hizmetlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması’ nedeniyle iptal edildi. Yeşil kartının iptal edilmesine öfkelenen Muhlis B, pompalı tüfekle, alt katında Yeşil Kart Bürosu bulunan merkeze gitti.


İçeriye girip çalışanları etkisiz hale getiren öfkeli adam, rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada büroda görevli polis memuru F.E., M.B.'ye, ‘dur’ ihtarında bulundu ve bir el havaya ateş etti. Muhlis B'nin tüfeğini kendisine doğrultması üzerine F.E., beylik tabancasını ateşledi. Kurşunun sağ bacağını sıyırdığı Muhlis B, olduğu yere yığılırken, takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alındı.


Muhlis B, Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, merkez çalışanları, yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamadı, bazıları gözyaşı döktü. Saldırganın daha önce de merkeze gelip çalışanları tehdit ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24