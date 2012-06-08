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Yeşil hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Savcılığın başvurusunu değerlendiren mahkeme, Mahmut Yıldırım hakkında tutuklama kararı çıkardı

08 Haziran 2012 23:49

Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 1992 ve 1993 yıllarında Elazığ ve Tunceli'de işlenen faili meçhul 3 ayrı cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Malatya Özel Yetkili Başsavcıvekilliği, 1992 ve 1993 yıllarında Elazığ ve Tunceli'de işlenen faili meçhul 3 ayrı cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebiyle, Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
 
Savcılığın başvurusunu değerlendiren mahkeme, Mahmut Yıldırım hakkında tutuklama kararı çıkardı.
 
Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde 27 Temmuz 1992 tarihinde iş çıkışı kaçırıldığı belirtilen Ayten Öztürk, olaydan 12 gün sonra Elazığ'da Asri Mezarlığı'nda ölü olarak bulunmuştu.
 
Avukat Metin Can ve doktor Hasan Kaya da 21 Şubat 1993'te Elazığ'da kaybolmuş, 5 gün sonra Tunceli-Elazığ karayolunun 10. kilometresindeki Dinar Köprüsü altında öldürülmüş halde bulunmuştu.
 
Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, söz konusu cinayetlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.
 
Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Tunceli'de 3 Şubat 1994 yılında lojmanında ölü bulunan Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da savcılığın talebi üzerine, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ile "Bozo" kod adlı Yusuf Geyik hakkında tutuklama kararı çıkarmış, iki ismin kırmızı bültenle aranmasına başlanmıştı.
 

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