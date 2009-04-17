T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeşil, evimize geldi

KKTC'de öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi İclal Adalı, 'Yeşil, eşim öldürüldükten 1 yıl sonra evimize geldi ve Türkiye aleyhine bildiri dağıtmam

17 Nisan 2009 03:00

Gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı 13 yıllık suskunluğunu bozdu: Cinayetten bir yıl sonra Yeşil, gazeteci kimliği altında evimize gelip, Türkiye aleyhine bir bildiriyi dağıttırmak istedi.

Kıbrıs'ın Uğur Mumcu'su olarak anılan faili meçhul cinayet kurbanı gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı, 13 yıllık suskunluğunu Sabah'a bozdu. Türkiye'de 'Yeşil' kod adıyla tanınan eski JİTEM'ci Mahmut Yıldırım'ı işaret eden Adalı, "Yeşil, eşim öldürüldükten 1 yıl sonra evimizi ziyaret etti" dedi.

6 Temmuz 1996'da öldürülen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı, Yeşil'in evlerine arka kapıdan girdiğini söyledi. 'Yavuz Alat' adına bir kimlik taşıyan Yeşil'i görür görmez tanıdığını belirten Adalı, o günü şöyle anlattı: "Gazeteci olduğunu söyledi ama avukat kimliği taşıyordu. Elinde bir liste ve bildiri vardı. Türkiye aleyhine bu bildiriyi dağıtmamı veya kızıma dağıttırmamı istedi. Ailem hakkında kimsenin bilmesinin mümkün olamayacağı bilgilere sahipti. Ziyaretin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Hasan Peker Günal'a olanı biteni anlattım." 

Denktaş nereden biliyordu?
 
Adalı, Sabah'a konuşan KKTC İçişleri Bakanı Özkan Murat'ın, cinayette bulunan mermilerle ilgili verdiği bilgilerden haberi olmadığını belirterek, bu raporun geçmişte gelmiş olması halinde AİHM'de 2005'te karara bağlanan dosyaya gireceğini söyledi. Bakan Murat, balistik incelemede "Uzi" olarak bilinen suikast silahı kullanıldığının anlaşıldığını ifade etmişti. Adalı, Rauf Denktaş'ın cinayetten 10 gün sonra Türkiye'de yayınlanan bir televizyon programında suikastta Uzi silah kullanıldığını söylediğini belirterek, "Balistik inceleme sonucu yoktu. Bilgiyi nereden almıştı bilemiyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24