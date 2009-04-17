Yeşil, evimize geldi

Gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı 13 yıllık suskunluğunu bozdu: Cinayetten bir yıl sonra Yeşil, gazeteci kimliği altında evimize gelip, Türkiye aleyhine bir bildiriyi dağıttırmak istedi.



Kıbrıs'ın Uğur Mumcu'su olarak anılan faili meçhul cinayet kurbanı gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı, 13 yıllık suskunluğunu Sabah'a bozdu. Türkiye'de 'Yeşil' kod adıyla tanınan eski JİTEM'ci Mahmut Yıldırım'ı işaret eden Adalı, "Yeşil, eşim öldürüldükten 1 yıl sonra evimizi ziyaret etti" dedi.



6 Temmuz 1996'da öldürülen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı, Yeşil'in evlerine arka kapıdan girdiğini söyledi. 'Yavuz Alat' adına bir kimlik taşıyan Yeşil'i görür görmez tanıdığını belirten Adalı, o günü şöyle anlattı: "Gazeteci olduğunu söyledi ama avukat kimliği taşıyordu. Elinde bir liste ve bildiri vardı. Türkiye aleyhine bu bildiriyi dağıtmamı veya kızıma dağıttırmamı istedi. Ailem hakkında kimsenin bilmesinin mümkün olamayacağı bilgilere sahipti. Ziyaretin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Hasan Peker Günal'a olanı biteni anlattım."



Denktaş nereden biliyordu?



Adalı, Sabah'a konuşan KKTC İçişleri Bakanı Özkan Murat'ın, cinayette bulunan mermilerle ilgili verdiği bilgilerden haberi olmadığını belirterek, bu raporun geçmişte gelmiş olması halinde AİHM'de 2005'te karara bağlanan dosyaya gireceğini söyledi. Bakan Murat, balistik incelemede "Uzi" olarak bilinen suikast silahı kullanıldığının anlaşıldığını ifade etmişti. Adalı, Rauf Denktaş'ın cinayetten 10 gün sonra Türkiye'de yayınlanan bir televizyon programında suikastta Uzi silah kullanıldığını söylediğini belirterek, "Balistik inceleme sonucu yoktu. Bilgiyi nereden almıştı bilemiyorum" dedi.

