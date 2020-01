Yeşil Bursa-Kayserispor: 1-2

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Kamil Çetin (xx)

YEŞİL BURSA: Volkan Tercan (xx)- Ömer Gür (x), Ömer Çoban (xx), Kadir Turhan (xxx), Metehan Çakal (x), Bekir Ozan Has (x) (Dk.71 Tugay Meşekoparan x), Fatih Çakır (xx), Berke Sağkan (xx), Ogün Bayrak (xx), Burak Şahin (x) (Dk.55 Mustafa Emre Can x), Samet Taş (xx)

KAYSERİSPOR: Vedat Karakuş (xxx)- Tiago Lopes (xx), Levent Gülen (xx), Jean Kana Bıyık (x) (Dk.46 Oleksandr Kucher x), Erkan Kaş (xx), Gonzalo Toledo (xx), Fernando Boldrin (xx) (Dk.55 Deniz Türüç xxx), Nikola Stojiljkovic (x) (Dk.69 Stephane Badji x), Güray Vural (xx), Bia Mujangi (xx), Asamoah Gyan (xxx)

GOLLER: Dk.63 Kadir Turhan (Yeşil Bursa), Dk.44 Asamoah Gyan, 90+4 Deniz Türüç (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Ömer Çoban (Yeşil Bursa), Jean Kana Bıyık (Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası\'nın 4\'üncü turunda 3\'üncü Lig ekiplerinden Yeşil Bursa, sahasında Süper Lig takımlarından Kayserispor\'u ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf Kayserispor oldu. Sarı kırmızılı ekipte Deniz Türüç maçın uzatma anlarında attığı golle Kayserispor\'u bir üst tura çıkardı.

1\'inci dakikada Kayserispor etkili geldi. Tiago Lopes\'in sağ kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Asamoah Gyan\'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36\'ncı dakikada yine Asamoah Gyan etkili oldu. Sol kanattan içeriye doğru yapılan ortaya altıpas üzerinde yükselen Gyan kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

44\'üncü dakikada Kayserispor aradığı golü buldu. Güray Vural sol kanattan ceza sahasına doğru topu gönderirken, Asamoah Gyan bu kez yaptığı kafa vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 0-1.

48\'inci dakikada Yeşil Bursa beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan açılan ortada savunmadan seken topa Samet Taş dokundu, ancak kaleci Vedat son andaki müdahalesiyle tehlikeyi önledi.

58\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yeşil Bursa atağında Kadir Turhan içeriye doğru ortaladı. Kale önünde ise Fatih Çakır yatarak topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

63\'üncü dakikada Yeşil Bursa\'nın ikinci yarıdaki baskılı oyunu sonuç verdi. Yeşil beyazlı ekip Kadir Turhan, Bekir Ozan Has ile duvar pası yaparak ceza alanına girdi. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Kadir, düzgün vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.

77\'nci dakikada Kayserispor\'da Asamoah Gyan, sol kanattan yapılan ortada kafa vuruşunu yaparken top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

90+4\'üncü dakikada Kayserispor golü buldu. Sarı kırmızılı ekipte ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz Türüç, kalecinin soluna doğru yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

