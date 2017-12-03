Yeşil Bursa-Gölcükspor: 2-1

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Zafer Gayretli (xx), Ertan Demirci (xx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (xxx)- Mehmet Kalkan (xx), Ömer Çoban (xxx), Mertcan Erdem (xxx), Berke Sağkan (xx), Furkan Emre Ünver (xx), Ozan Karabacak (xxx), Ömer Gür (xx), Mustafa Emre Can (xx) (Dk. 46 Tugay Meşekoparan x), Fatih Çakır (x) (Dk. 25 Burak Şahin xx), Samet Taş (xx) (Dk. 89 Kenan Uz)

GÖLCÜKSPOR: Sercan Yılmaz (xx)- Furkan Sakı (xx), Yunus Özdemir (x), Devrim Aksongur (xx), Furkan Öztürk (x), Ahmet Kutluer (x) (Dk. 59 Ömer Faruk Boz x), Onur Özcan (xx), Cenk Cengiz (x) (Dk. 68 Ahmet Özer x), Berke Bıyık (xx) (Dk. 70 Bahattin Saral x), Oktay Balcı (xx), Sedat Cengiz (xx)

GOLLER: Dk. 54, Dk. 65 Ozan Karabacak (Yeşil Bursa), Dk. 14 Sedat Cengiz (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Ömer Çoban, Burak Şahin (Yeşil Bursa), Onur Özcan, Yunus Özdemir, Ömer Faruk Boz (Gölcükspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Yeşil Bursa, 15\'inci hafta mücadelesinde sahasında Gölcükspor\'u ağırladı. Sedat Cengiz\'in golüyle geriye düşen yeşil beyazlı ekip, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü sergilerken Ozan Karabacak\'ın attığı 2 golle sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı. Böylelikle ligde 9 maç aradan sonra kazanan Yeşil Bursa puanını 11\'e çıkarttı. Gölcükspor ise 18 puanda kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Yeşil Bursa\'dan Fatih Çakır 25\'nci dakikada sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıktı.

14\'üncü dakikada gelişen Gölcükspor atağında Sedat Cengiz, ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan kaleyi gördü ve yaptığı sert vuruşla topu uzak kale direğinin yanından filelerle buluşturdu: 0-1.

34\'üncü dakikada Yeşil Bursa atağında Mertcan Erdem\'in vuruşunda kaleye yönelen top savunmadan döndü.

37\'nci dakikada Yeşil Bursa gole yaklaşırken, Burak Şahin\'in ceza alanı dışında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta uzak kale direğine doğru giden topu kaleci Sercan Yılmaz son andaki kurtarışıyla kornere çeldi.

52\'nci dakikada Gölcükspor sol kanattan etkili gelirken ceza sahası içerisine giren Berke Bıyık kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak vuruşunda kaleci Ömürcan ayaklarıyla müdahale ederek topu kornere gönderdi.

54\'üncü dakikada Yeşil Bursa eşitliği sağladı. Gölcükspor kalecisi Sercan\'ın hatalı pası sonrası top yeşil beyazlı oyuncularda kalırken, daha sonra topla birlikte ceza sahası içerisinde buluşan Ozan Karabacak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1.

57\'nci dakikada Gölcükspor gole yaklaştı. Ahmet Kutluer\'in soldan taraftan yerden attığı sert şutta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

58\'inci dakikada Gölcükspor atağında Oktay Balcı sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek vuruşunu yaptı ancak top uzak kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

65\'inci dakikada Yeşil Bursa öne geçti. Ceza sahası dışından gelen şut sonrası kaleci Sercan\'ın müdahalesi yetersiz kalırken, kale önünde hazır bekleyen Ozan Karabacak dokunuşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

90\'ıncı dakikada sol kanattan yapılan ortada Onur Özcan kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak çok az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Yeşil Bursa\'nın 2-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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