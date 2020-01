Yeşil Bursa-Ergene Velimeşespor: 2-2

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Minareli Çavuş

HAKEMLER: Saltuk Buğrahan Koca (xx), Adem Şahan (xx), Bekir Özçelik (xx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (x)- Ekrem Çalışanlar (x), Furkan Emre Ünver (x), Ömer Çoban (xx), Fatih Çakır (xx), Burak Şahin (x) (Dk. 69 Mustafa Emre Can x), Metehan Çakal (xxx), Ozan Karabacak (xx), Ogün Bayrak (x), Ömer Gür (x) (Dk. 50 Kadir Turhan x), Ömer Gökali (x) (Dk. 46 Yücel Yıldırım x)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan Kırcı (xx)- Semih Kahraman (x), Caner Karuk (x), İsa Taştemir (x) (Dk. 69 Halil İbrahim Yazğılı x), Metehan Mimaroğlu (xxx), Serhat Maden (xx), İlker Ataseven (xxx) (Dk. 90 Selçuk Baştürk), İlhan Aslanoğlu (xx) (Dk. 77 Gökdeniz Varol x), Emre Karadağ (xx), Baran Işık (x), Zekeriya Kacaroğlu (xx)

GOLLER: Dk.56, Dk.90+2 Metehan Çakal (Yeşil Bursa), Dk.31, Dk.73 Metehan Mimaroğlu (Ergene Velimeşespor)

SARI KARTLAR: Ömer Gür, Ekrem Çalışanlar (Yeşil Bursa), Metehan Mimaroğlu (Ergene Velimeşespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Yeşil Bursa, 9\'uncu hafta mücadelesinde sahasında Ergene Velimeşespor\'u ağırladı. 4 golü de her iki takımdan Metehan adlı oyuncular kaydederken, maç da 2-2 sona erdi. Bu mücadelenin ardından Yeşil Bursa puanını 6\'ya, Ergene Velimeşespor ise 9\'a çıkardı.

3\'üncü dakikada Yeşil Bursa atağında Burak Şahin\'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Ömer Gökali\'den önce kaleci Erhan topa müdahale etti. Hava topu mücadelesinin ardından kaleci Erhan bir süre sakatlık yaşadı.

8\'inci dakikadaki Velimeşespor atağında İsa Taştemir\'in uzaktan sert vuruşunda top yandan farklı bir şekilde auta çıktı.

10\'uncu dakikada hızlı gelişen Velimeşespor atağında İlhan\'ın ara pasında ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Metehan\'ın vuruşunda yerden meşin yuvarlak kaleci Ömürcan\'da kaldı.

14\'üncü dakikada Yeşil Bursa\'nın rakip ceza alanında rakibe baskısı sonuç vermesine karşın, Ömer Gökali\'nin kaleye uzak noktada sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

23\'üncü dakikada Fatih Çakır\'ın kornerden kullandığı topa uzak kale direğinde Metehan kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

27\'nci dakikada Velimeşespor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına doğru giren Zekeriya pasını içeriye aktarırken, altıpas çizgisi üzerinde Metehan\'ın zayıf plase vuruşunda kaleci Ömürcan topu kolay kontrol etti.

31\'inci dakikada Velimeşer, sağ kanattan etkili gelirken İlker çizgiye inerek topu içeriye doğru çevirdi. Arka direkte boş kalan Metehan Mimaroğlu ise meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

47\'nci dakikada Ömer Gür\'ün uzun topuna sağ kanattan hareketlenen Burak Şahin, ceza sahası içerisine girerek çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Erhan kurtarışıyla mutlak golü önledi.

56\'ncı dakikada Yeşil Bursa, ikinci yarıdaki baskılı oyununun sonucunu aldı. Kornerden kaleye paralel olarak gönderilen topa arka direkte ayak koyan Metehan Çakal, topu filelerle buluşturarak maça denge getirdi: 1-1.

73\'üncü dakikada Ergene Velimeşespor atağında Metehan Mimaroğlu, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunu yaparken, savunmaya çarpan top kaleci Ömürcan\'ı yanılttı ve ağlarla buluştu: 1-2.

75\'inci dakikada Yeşil Bursa beraberliğe yaklaştı. Ceza alanı içerisinde seken topa Ozan Karabacak\'ın vuruşunda savunma topu son anda çizgiden çıkardı.

80\'inci dakikada Velimeşespor\'da Halil İbrahim, kaleye yaklaşık 35 metre uzaklıktan sert bir aşırtma vuruş yaptı. Kaleci Ömürcan ise ağlara yönelen topu son andaki müdahalesiyle kornere gönderdi.

89\'uncu dakikada Yeşil Bursa sol kanattan etkili gelirken, yapılan ortada kale önünde müsait bir durumda bulunan Mustafa Emre Can kafa vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.

90+2\'nci dakikada Yeşil Bursa\'da sol kanattan Ekrem kornerden topu içeriye doğru gönderdi. Arka direkte Metehan Çakal kafa vuruşunu yaptı, savunma topu çizgiden çıkarmak istedi ancak hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmedince yeşil beyazlı ekip son dakikada eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşma 2-2\'lik eşitlikle sona erdi.

