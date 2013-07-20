'Yeşil' artık gazete ilanıyla aranacak

Diyarbakır'da devam 16 sanıklı JİTEM davasında yargılanan ve hayatta olup, olmadığı tartışma konusu olan 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bulunması için gazete ilan verileceği bildirildi. Mahkeme Yeşil'in bu şartlarda da bulunamaması durumunda 'kaçak' sayılacağını belirterek, varsa malvarlığına el konulabilmesi durmunu, bir sonraki duruşmada karara bağlayacağını açıkladı.



Star gazetesinin haberine göre, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta çeşitli tarihlerde birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemini gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan ve aralarında ’Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da bulunduğu 16 sanıklı JİTEM davasına devam edildi. Diyarbakır 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve tutuksuz yargılanan 16 sanığın katılmadığı duruşmada ilk olarak dosyaya gelen evraklar okundu. Gelen evraklar arasında, Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Musa Anter cinayeti davasının, bu davayla birleştirilmesine ilişkin görüş sorduğu müzekkeresi de yer aldı.



Bu konuyla ilgili olarak söz alan mağdur avukatı Barış Yavuz, İsveç’te yaşayan itirafçı Abdülkadir Aygan’ın Türkiye’ye iadesi için gerekli girişimlerin başlatılmasını, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım için yakalama kararı verilmesini, Musa Anter cinayeti ile ilgili dava dosyasının da bu dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Mahkemeden Jandarmaya: Yeşil'in adresini nasıl tespit ettiniz?

Mahkeme, Bingöl’in Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı’na 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım’ın tespit edilen Ankara’daki adresinin neye isnaden tespit edildiğinin sorulması için yazılan müzekkereye cevap beklenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Yeşil’in bu adreste oturup oturmadığının, bu adresin gerçek adresi olup olmadığının, başka ikamet kaydı bulunup bulunmadığının da sorulmasına karar verdi.

Yeşil'i gazete ilanıyla bulmaya çalışacaklar

Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelecek cevabın ardından mahkeme, Ceza Muhakemeleri Kanunu 247’nci maddesine göre işlem yapılmasına karar verdi. CMK 247’nci maddeye göre, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım’ın arandığına dair gazete ilanı verilerek, bu ilan Yeşil’e ait bilinen konutunun kapısına asılacak. Gazete ilanına rağmen 15 gün içinde gelmemesi durumunda, olay tutanak altına alınarak Yeşil’in kaçak olduğunu karar verilecek.

Yeşil'in tüm mal varlığına el konulabilir

Diyarbakır 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, ilan prosedürünün tamamlanmasının ardından, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 248’inci maddesinin uygulanması ile ilgili önümüzdeki celse karar vereceğini bildirdi. CMK 248’inci maddeye göre, Yeşil uygulanan prosedüre rağmen mahkemeye gelip teslim olmazsa, Türkiye’de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı şekilde mahkemece el konulabilecek. Yeşil’in varsa mal varlığına el konulmasının ardından mahkemece bir kayyum atanarak, avukatına bilgi verilecek. Yeşil bu sürede yakalanır ve kendiliğinden teslim olursa malvarlığına uygulanan el koyma kararı mahkeme kararıyla kaldırılacak. Yeşil’in yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu yakınları malvarlığına el konulması kararı nedeniyle yoksulluğa düşerse, mal varlığından geçimlerini sağlamak üzere yardım yapılması için kayyuma izin verilecek.



Mahkeme heyeti, Musa Anter cinayeti davasının da bu dosya ile birleştirilmesi konusunda görüşünü iki dosyayı inceledikten sonra vereceğini açıkladı.



Öte yandan haklarında yakalama emri bulunan sanık Mahmut Yıldırım, Hacı Hasan, Mehmet Zahit Karadeniz ve Muhsin Gül hakkındaki yakalama emri ile sanık Abdülkadir Aygan için çıkartılan gıyabi tutuklama kararlarının devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.



Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve aralarında ’Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdulkadir Aygan’ın da bulunduğu toplam 16 sanık hakkında ’cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak’ ve ’birden fazla kişiyi öldürmek’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15’er yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.