Alman Yeşiller Partisi’nin Eşbaşkanlığı için yarışan Cem Özdemir taraftarları, Obama’nın ‘Yes we can’ (Evet, yapabiliriz) sloganından esinlenerek bir kampanya başlattı



Barack Obama’nın ABD başkanlık seçimini kazanması, Avrupa’daki azınlık gruplarını da harekete geçirdi. Birçok Avrupa ülkesindeki azınlık örgütleri Obama’nın başarısından ilham alarak siyasi arenada daha etkili hale gelmek için çabalarını artırırken, Almanya’da da Türk politikacı Cem Özdemir, Obama’nın seçim kampanyasındaki “Yes we can” sloganından hareketle, Facebook’ta “Yes we Cem” adlı bir grup kurdu.



Facebook'ta yoğun ilgi



Alman Yeşiller Partisi’nin eşbaşkanlığı’na aday olan Cem Özdemir, “Yes we Cem” grubuyla Facebook kullanıcılarından “Alman olmayan anne babaya sahip ilk parti başkanı” olması için kendisine destek vermelerini istiyor. Barack Obama’nın, “Evet, yapabiliriz” mesajına atıfta bulunan Özdemir’in grubuna bugün itibariyle 344 kişi üye olmuştu. Almanya’nın Erfurt kentinde yarın yapılacak olan Yeşiller Partisi kurultayında Özdemir’in eşbaşkanlığa seçilerek Almanya’nın ilk göçmen kökenli parti başkanı olması bekleniyor.



Avrupa’da Obama ekolü



Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Özdemir’in yanı sıra, Avrupa’nın birçok kesimindeki azınlık grupları da Obama’nın başarısını kendilerine örnek alıyor. AP’nin, “Obama’dan ilham alan Avrupalı azınlıklar harekete geçiyor” başlıklı haberinde Cem Özdemir’in Almanya’daki girişimiyle birlikte, Fransa, İngiltere ve Avusturya’dan da örnekler verildi.



Fransa’da, ABD’deki başkanlık seçimi öncesinde kurulan “Barack Obama’nın Dostları” adlı grup, Obama’nın seçimi kazanmasının ardından siyasette çeşitlilik kampanyası yürütmeye başladı. Azınlık temsilcilerinin siyasette yer alması için lobi faaliyetlerine başlayan grup, ismini de “Hareket” olarak değiştirdi.



İngiltere’deki siyah seçmen grubu “Operation Black Vote” da, Obama’nın seçilmesinden sonra kendilerine destek verenlerin ve katılanların sayısında büyük bir artış olduğunu belirtti.

Avusturya’da da Ruanda asıllı Alexis Neuberg, büyük partilere mektuplar göndererek bünyelerinde azınlık mensuplarına da yer vermelerini istedi. Ülkedeki 25 bin Afrikalının yanı sıra 200 bin Türkün de haklarını savunduğunu söyleyen Neuberg, Obama’nın zaferinin ardından kendisine destek verenlerin arttığını söyledi. (Milliyet)