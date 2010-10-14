Yeryüzüne çıktı sevgilisine evlenme teklif etti

T24 - Yerin 700 metre altında 69 gün geçiren 33 madenciden ondördü yeryüzüne çıkarıldı. Yeryüzüne çıkan madenciler sevinç gözyaşlarıyla karşılanırken operasyon bölgesi de yaklaşık 2 bin kişilik medya ordusuyla çevrildi. Madenden sekizinci çıkan Claudio Yanez’in yaptığı ilk şey, iki çocuk sahibi olduğu sevgilisine evlenme teklifi oldu. Mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken en merakla beklenen isim ise Yonni Barrios. 50 yaşındaki madenci Barrios'un eşinin yanı sıra bir de sevgilisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Henüz sırası gelmediği için kurtarılmayan Barrios'un eşi ve sevgilisinin madenciye nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

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Şili'de, 5 Ağustos'ta San Jose'deki meydana gelen maden kazası nedeniyle yer altında mahsur kalan 33 madenci bugün gün ışığına kavuşmaya başladı.

Önce madencilere ulaşacak tünel çökmemesi için metalle kaplandı ve sağlamlaştırıldı. Bir Bolivyalı'nın da bulunduğu 33 madenci arasında kriz anında soğukkanlılığını koruyabilen ve sağlık durumu iyi olan madencilere öncelik verildi.

Uzun süre karanlıkta kaldıktan sonra "Aziz Lorenzo" adı verilen operasyon kapsamında tek tek yeryüzüne çıkarılan madencilerin rahatsız olmaması için ortamın fazla aydınlatılmamasına dikkat edildi.

Şili'de madencilerin yakınları kurtarma operasyonunu heyecanla beklerken medya ise yaklaşık 2000 gazeteciyle mucizeyi izledi. Teker teker yerin 700 dibinden çıkarılan madencilerin ve yakınlarının sevinci görülmeye değerdi.

Kurtarma işlemi için hazırlanan özel kapsül, iki saat gecikmeli olarak TSİ 05.00 sularında yerin altına gönderildi. Kurtarma ekibinden bir görevli kapsülün içinde yerin altına indi. Yeryüzüne doğru yola çıkan ilk madenci Florencio Avalos'tu.

Florencio Avalos yeryüzüne doğru yolculuk ederken eşi ve çocuğu da kurtarma kuyusunun başında bekledi. Şili lideri Sebastian Pinera da Avalos'un ailesinin yanındaydı.

31 yaşındaki Florencio Avalos'un yeryüzüne çıkar çıkmaz ilk yaptığı 7 yaşındaki oğlu ve eşi Monica'ya sarılmak oldu. Avalos, daha sonra Şili lideri Pinera ve onu bekleyen birkaç kişiyle daha kucaklaştı.

Bayram coşkusu

İlk madencinin başarılı bir şekilde kurtarılmasını Şilililer büyük bir coşkuyla kutladı, kent merkezlerinde araçlar konvoy oluşturdu. Ülkede dev ekranlardan izlenen kurtarma operasyonu bayram coşkusu yaşattı.

İkinci madenciyi çıkarmak için kapsül yeniden yer altına gönderildikten sonra Şili lideri Sebastian Pinera kameraların karşısına geçti ve hiçbir zaman unutulmayacak bir anı yaşadıklarını söyledi.

Avalos'un yeryüzüne çıktığı an tarihe geçti, işçinin çıkışını dünyada milyonlarca insan canlı izledi.



İkinci madenciden şov





İlk madenciyi 39 yaşındaki Mario Sepulveda Espina izledi, eşinin heyecanı kameralara canlı olarak yansıdı. Eşiyle kucaklaşan Sepulveda Espina, yerin altından getirdiği taşları kurtarma ekibine verdi.

Devlet Başkanı Pinera ile de kucaklaşan Espina, ardından diğer madencilerin yanına giderek sevinç çığlıkları attı. Mutluluğu yüzünden okunan Espina, "Şili çok yaşa" diye bağırdı.

Espina kızıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Hepimiz çalışmaya devam edeceğiz. Madenci yüreği işte böyle bir şey" dedi.



Aşk dünyanın en güzel şeyi



Çok mutlu olduğunu ifade eden Espina, kurtarılacakları konusunda asla umudunu yitirmeyen aile bireylerine teşekkür ederek, "Onların verdiği güç sayesinde ben hala buradayım" diye konuştu.

İnsanın başına ne zaman ne geleceğinin bilinmediğinin canlı örneği olan Espina, herkese sevdikleriyle konuşmaları çağrısında bulundu. "Aşk dünyanın en güzel şeyi" ifadesini kullanan Espina, kurtarılmalarında rol alan herkese teşekkür etti.

Espina'dan sonra üçüncü madenci de yeryüzüne sağ salim çıktı. Madencinin eşi kapsülün görünmesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.

Espina'dan yaklaşık bir saat sonra özgürlüğüne kavuşan 52 yaşındaki Juan Illanes, diğer iki madenci gibi önce eşine sarıldı. Yeni yaşına yerin altında giren Illanes daha sonra Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Madencilik Bakanı Laurence Golborne ile kucaklaştı.

Şili'de özgürlüğüne kavuşan dördüncü madenci Bolivyalı Carlos Mamani oldu. Yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur kaldıktan sonra Şili bayrağı renklerine boyanmış olan kapsülle yeryüzüne çıkarılan 23 yaşındaki Mamani, ilk olarak çevresindekileri selamladı ve kendisini gözyaşlarıyla bekleyen yakınlarıyla kucaklaştı.



En genç madenci



Yeryüzüne çıkarılan 5'inci madenci ise en genç işçi olan 19 yaşındaki Jimmy Sanchez'di. Kurtarılan altıncı madenci Osman Araya, yedinci madenci Jose Ojeda oldu.



Yer yüzüne çıktı evlilik yakın



Aylar sonra gün ışığını gören sekizinci madenci ise 34 yaşındaki sondaj ustası Claudio Yanez'di. Yenez, iki çocuk sahibi olduğu uzun soluklu sevgilisine yer altındayken mektupla evlenme teklifinde bulunmuştu. Yanez yeryüzüne çıkar çıkmaz teklifini yineledi. Çiftin kısa bir süre içinde evlenmesi bekleniyor.



En yaşlı madenci de kurtarıldı



Yeryüzüne çıkıp yakınlarını görme sevincini yaşayan dokuzuncu kişi Mario Gomez oldu. 63 yaşındaki Gomez yeraltında kalan madencilerin en yaşlısı.

10. olarak kurtarılan Alex Vega Salazar ise 31 yaşında. Ağır iş makineleri teknisyeni olan Salazar'ın borçları nedeniyle zor günler yaşadığı bildiriliyor.

Madenden çıkan 11. isim ise Jorge Galleguillos oldu. Onu Edison Pena, Carlos Barrios ve Victor Zamora takip etti.



Kapsüldeki oksijen yeterli



Madencileri yaklaşık 70 cm genişliğindeki tünelden dışarı çıkarmak için özel olarak Amerikalı bir teknisyen tarafından tasarlanan, 4 mm kalınlığındaki çelik kapsül, 2,5 metre uzunluğunda ve 54 cm çapında. 250 kilo ağırlığındaki kurtarma kapsülünde, 3 saat süreyle yetecek oksijen ve acil durum çıkışının yanı sıra ses ve görüntü sistemi de bulunuyor.

Tek tek yapılan kurtarma işlemi sırasında madenciler, eldiven, kaska monte fener, güvenlik botları ve yansımalı özel kıyafetler giyiyor. Madenciler kapsüldeki diyafonu kullanarak kurtarma ekipleri ile haberleşebiliyor.

Çıkarken gözlerini kapalı tutmaları istenen madenciler özel gözlük de takıyor.



Yeryüzüne çıkarılan madenciler hemen doktor kontrolünden geçiriliyor. Durumu iyi olanlar aileleriyle görüştükten sonra daha ileri tetkikler için Copiapo kentindeki hastaneye kaldırılacak. Sağlık uzmanları, bazı madencilerin psikolojik durumlarının hassas olduğunu ve kurtarıldıktan sonra uzun süre stres yapabileceklerini söylüyor.



2000 gazeteci izliyor



Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2000 gazeteci, madencilerin çıkışlarını yansıtmak için Şili'deki San Jose'de bulunuyor.

Maden kazası 5 Ağustos'ta meydana gelmiş, madencilerin hayatta oldukları 17 gün sonra anlaşılmıştı. 33 madenci, dünyanın en uzun süre yeraltında kalan insanları olma özelliğini taşıyor.





Yerin 700 metre altından notlar





Şilili 33 madenci, tam 69 gün sonra nihayet günışığına çıkıyor ancak onlar için bu tarihi deneyim hiç de kolay geçmedi.

Herşey 5 Ağustos günü başladı. Şili'nin kuzeyinde Copaipo kentindeki San Jose bakır ve altın madeni çöktü. 33 madenci içeride mahsur kalmıştı. Kurtarma çalışmasındaki ilk denemelerde sonuç alınamadı.

Madencilerden umut kesilmişti, Şili yastaydı. Ancak pes etmeyen kurtarma ekipleri, tam 17 gün sonra bir mucizeyle karşılaştı. Madende, yerin 700 metre altında mahsur kalan madencilerin 50 metrekarelik bir galeriye sığındığı ve hayatta kalmayı başardıkları anlaşıldı.

Madencilerin ilk cümlesi "Hepimiz iyiyiz" oldu. Kurtarma ekipleri, "Bu not bize bugün madenin en derin bölgesinden ulaştı. Madencilerimizin iyi olduklarını ve yaşadıklarını anlatan bir mesaj" şeklinde mucizeyi dünyaya duyurdu. Bu beklenmedik sürpriz Şili'yi sevince boğdu.

33 madencinin 48 saatte bir sadece iki çay kaşığı ton balığı, bir yudum süt ve yarım bisküviyle beslenerek hayatta kalmayı başardığı ortaya çıktı. Galeriye indirilen borulardan madencilere hemen yiyecek, su ve ilaç ulaştırıldı. Ardından da madencilerin ilk görüntüleri dünyaya ulaştı, moralleri yerindeydi.

Ve zamana karşı bir yarış başladı. Şimdiye kadarki en uzun süreli kurtarma operasyonu start aldı.

Madencilerin hayata tutunmalarını sağlamak için eldeki tüm imkanlar kullanıldı. Aileleriyle telefonla görüşmeleri sağlandı, sağlık durumları izlenmeye alındı, psikologlar da onları yalnız bırakmadı.

En büyük moral kaynağıysa, babası madendeyken hayata gözlerini açan "Espenza" yani "Umut" bebek oldu.

Ve beklenen haber 65'inci günde geldi. Tüm imkanlar seferber edilerek kazılan geniş tünel madencilere ulaştı.