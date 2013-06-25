Yeryüzü Doktorları Gazze'de mikrocerrahi ünitesi kuracak

Yeryüzü Doktorları'nın yaptıkları basın açıklamasında, Gazze’de mikrocerrahi ünitesinin kurulumu için El Şifa ve Nasser hastanelerinde göreve başladıklarını belirtti. Çatışmalarda yaralanan uzuvlara ameliyatlar yapılamadığı için Gazze’de 2012 verileri itibari ile engelli durumuna düşen 926 erkek, 74 kadın ve 63 çocuğun bulunduğunu açıklayan Yeryüzü Doktorları, ülkeye giriş çıkış yasağı nedeni yüzünden tıbbi gelişmeleri takip edemeyen personeli eğiteceklerine de açıklamada yer verdi.

Yeryüzü Doktorları'nın basın bülteni şöyle devam ediyor:

'Orada ve her yerde' şifa vesilesi olmak üzere yola çıkan Yeryüzü Doktorları Gazze’nin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Harun Cansız, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz ve Op. Dr. Yunus Emre Akman, Diş Hekimi Süleyman Gündüz, Ameliyat Hemşiresi Tayyibe Şen, Teknisyen Levent Can ve Proje Yöneticisi Ahmet Yasir Feten’den oluşan ekip Mikrocerrahi Ünitesinin kurulumu ve Gazzeli doktorlara eğitim vermek üzere El Şifa ve Nasser hastanelerinde göreve başladı.

İsrail ablukası altında bir nevi açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’ye tıbbi malzeme, sağlık ekipleri gönderen Yeryüzü Doktorları, ülkeye giriş çıkış yasağı nedeni ile yıllardır tıbbi gelişmeleri takip edemeyen personeli de eğitiyor.

İmkânsızlıklar yüzünden sakat kalıyorlar

Gazze’de ameliyat mikroskobu bulunmadığından klinik mikro cerrahi ameliyatları gerçekleştirilemiyor. 2008’den itibaren gerçekleştirilen saldırılarda ağır yara alan pek çok kadın, genç ve çocuk; damar cerrahisi için yeterli donanım bulunmadığından uzuvlarını kaybetmek durumunda kalıyor. Gazze’de 2012 verileri itibari ile kopan uzuvları dikilemediği için engelli durumuna düşen 926 erkek, 74 kadın ve 63 çocuk bulunuyor.

Yeryüzü Doktorları bağışçıları ve TİKA işbirliği ile alınan; mikro cerrahi ameliyatları için mobil ameliyat mikroskobu, göz ameliyatları için Fako cihazı ve ortopedi ameliyatları için Artroskopi cihazı ve tıbbi sarf malzemeleri Gazze Şifa Hastanesi ve Gazze Göz Hastanesi’ne hibe edildi. Ünitelerin açılışı ise 26 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.