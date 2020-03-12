Yerli ve milli araba yola çıkmadan, maketi geldi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık’ta tanıtılan yerli otomobilin ilk maketi Muğla’nın Dalaman ilçesine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yerleştirildi.



Bursa’da TSK arazisi üzerinde üretimi yapılacak aracın gerçeğinden önce maketi Türkiye’de ilk defa Muğla’nın Dalaman ilçesinde yerini aldı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekmek için hazırlanan maket vatandaşların da ilgi odağı oldu.



TOGG tarafından üretimi yapılacak olan yerli ve milli otomobilin 2022 yılının ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor.



Aracın üzerine yerleştirilen güneş paneli ile aracın tepe lambası 24 saat kesintisiz çalışacak.



Yerli ve milli trafik otomobilini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. (İHA)