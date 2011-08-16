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Yaşam

Yerli uydu uzay yolunda

Türkiye, yarın tarihi bir gün yaşayarak, ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT'ı uzaya yollayacak

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türkiye, yarın tarihi bir gün yaşayarak, ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT'ı uzaya yollayacak.



TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından, DPT tarafından sağlanan kaynakla Türkiye'de tasarlanıp üretilen Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu ve Türkiye'de bugüne kadar üretilen en büyük uydu olma sıfatlarını elinde bulunduran RASAT, Yasny Fırlatma Üssü'nden verilen bilgiye göre yarın uzaya gönderilecek. TÜBİTAK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, RASAT15 Haziran 2011 tarihinde Rusya Federasyonu'nun Kazakistan sınırındaki Yasny Fırlatma Üssü'ne gönderildi. Buradaki testleri tamamlanan RASAT, yarın uzaya gönderilecek. RASAT'ın tasarım, üretim ve test aşamalarının tamamı Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından, hiç bir yabancı ortak ya da danışman kullanılmadan, Ankara'da TÜBİTAK UZAY Tesislerinde gerçekleştirildi.


RASAT'ın uçuş bilgisayarı, uçuş yazılımı, hızlı haberleşme sistemi, görüntü sıkıştırma sistemi gibi kritik alt-sistemleri de Türkiye'de tasarlanıp üretildi.


7,5 metre siyah beyaz, 15 metre çok bantlı görüntüleme kapasitesine sahip, yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki RASAT'ın yörüngeye yerleştirilmesiyle birlikte, Türkiye tarafından tasarlanıp geliştirilen uydu sistemleri uzayda denenmiş ve uzayda başarılı şekilde çalışarak uçuş tarihçesi kazanmış olacak.


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