-YERLİ UYDU GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş arasında, ilk yerli üretim haberleşme test uydusu üretimi için anlaşma imzalandı. İTÜ Üniversitesi Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan TÜRKSAT Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay, TÜRKSAT Ara Uydu Projeleri kapsamında ''Haberleşme amaçlı TÜRKSAT-3USAT Uydusu''nun, İTÜ ARI Teknokent tarafından üretilmesi ve testlerinin İTÜ laboratuvarlarında yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, bu çalışmaların geçen 50 yıl içerisinde, özellikle de son yıllarda büyük ivme kazandığını söyledi. Dalbay, navigasyon sistemleri, televizyon yayıncılığı ve elektrik üretimine de yol açan güneş enerjisi kaynaklı teknolojilerin kullanılabileceği en önemli alanın uzay olduğunu anlatarak, ''Önümüzdeki 50 yıl içerisinde bu alanın çok daha hızlı ve geniş bir şekilde kullanılacağı, ülkeler ve toplumlar açısından çok kritik bir rol üstleneceğini bugünden görüyoruz'' diye konuştu. Ulaştırma Bakanlığı ve TÜRKSAT'a, Türkiye'de yerli haberleşme uydusu tasarımı yapılması, bu konuda araştırma ve geliştirme faaliyetleri gösterilmesi, insan gücü yetiştirme görevinin verildiğini kaydeden Dalbay, bu görev kapsamında yaklaşık 4 yıldır TÜRKSAT'ın bir ekip oluşturarak yerli haberleşme uydusu tasarımına başladığını bildirdi. Dalbay, tasarım kapsamında, değişik kuruluşlarla da işbirliği çalışmalarının yürütüldüğünü ve çalışmaların başında da büyük yerli haberleşme uydusunun üretimiyle ilgili Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayi ile sürdürülen işbirliğinin olduğunu vurguladı. Üniversitelerin ve akademisyenlerin de çok geniş bir şekilde bu projeye katılmasının önemine değinen Dalbay, geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk defa üretilen ve halen kullanımda olan gözlem uydusunu uzaya İTÜ'nün yolladığını vurgulayarak, üniversite ve TÜRKSAT'ın güzel bir çalışmasının örneğini bugün atılan imza ile neticelendireceklerini ifade etti. Dalbay, projenin toplam maliyetinin 1 milyon Türk Lirasını geçmeyeceğini söyleyerek, esas maliyetin bilgi birikimine harcandığını ve bilgi ücreti almayan İTÜ'ye teşekkür ettiklerini kaydetti. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de, bu noktaya kolay gelinmediğini belirterek, üniversitelerinin geçen yıl ilk Türk Küp Uydusu'nu yaptığını, arkasından da uydular ile ilgili çok geniş araştırmaları olan Japonya'dan bir teklif aldıklarını dile getirdi. Japonya'daki uydu haberleşmeleri ile ilgili çalışma yapan birim tarafından kurulan uluslararası konsorsiyumdan Türkiye adına davet aldıklarını belirten Şahin, yerli üretim haberleşme test uydusunun devamının da geleceğini söyledi. TÜRKSAT Genel Müdürlüğü sahipliği ve desteğindeki proje çalışmalarının, ARI Teknokent A.Ş yürütücülüğünde İTÜ ve TÜRKSAT mühendisleri tarafından yapılacağını ifade eden Şahin, bundan sonra da daha kapsamlı ve daha büyük uydular geliştirmek için ülke adına aday olduklarını dile getirdi. Açıklamaların ardından, 2011 yılı sonunda yörüngesine fırlatılması beklenen ilk yerli üretim haberleşme uydusu olan 3USAT'ın üretimine ilişkin, Rektör Şahin, TÜRKSAT Genel Müdürü Dalbay, TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Öz ve ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Kurdoğlu arasında anlaşma imzalandı.