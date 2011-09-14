-Yerli üretim uçaklar 3 yıl sonra Türk semalarında KÜTAHYA (A.A) - 14.09.2011 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım, bu yıl hizmete giren THK Havacılık ve Uzay Üniversitesinde tasarlayıp Türk sanayisiyle birlikte üretecekleri uçakların, 2014 yılında Türk semalarında uçmaya başlayacağını söyledi. Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, 1925 yılında kurulan kurumun bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle havacılığı Türk insanının işi haline getirdiğini bildirdi. Sahip oldukları eğitim merkezlerinde paraşüt, planör, yamaç paraşütü, yelken kanat gibi çok önemli eğitimlerin Türk gençliğine ücretsiz verildiğini, gençlerin bu eğitimlerden çok iyi bir şekilde yararlanarak kendilerini yetiştirdiğini belirten Yıldırım, geçen yıl 40 bin, bu yıl ise şimdiye kadar 305 bin genci eğittiklerini anlattı. Yıldırım, 3 Mart 2011'de kurulan THK Havacılık ve Uzay Üniversitesinin, Türkiye'ye havacılığa gönül verenlere ve Türk halkına hayırlı olmasını diledi. Üniversitenin, Türk eğitiminde çok önemli bir eksik ve boşluğu dolduracağına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti: ''Havacılık sanayisi ve sektörü geçen asırda çok büyük gelişmeler göstermiştir. Bu asırda da gelişmesine devam etmektedir. Türk insanının bu sahada yerini alması gerekiyor. THK, üniversitesiyle havacılığı Türk insanının işi yapmak için bu işe girmiştir. Üniversitemiz dünyada havacılık ve uzay konusunda eğitim veren 37'nci üniversite olarak kurulmuştur. Havacılık sektörü ve sanayisinin ihtiyacı olan mühendisleri, pilotları, bakım personelini, kule ve radar operatörlerini, meydan işletmecilerini yetiştirecek çok önemli bir üniversitedir. Öğrencilerimiz eğitimlerinin iki yılını ABD'de geçirecektir. Mezuniyetlerinde hem THK hem ABD'deki üniversitenin diplomalarını alacaklardır. Üniversitemizden mezun olacak gençlerin hepsi kesinlikle iş bulacak olup, dünyanın neresinde bir uçak üretiliyor, neresinde bir hava aracının bakımı yapılıyorsa bu merkezlerde çalışabileceklerdir. Özellikle ilk mezunlarımız, kurumumuzun uçak fabrikası ve bakım merkezlerinde çalışacaktır.'' Yıldırım, THK tarafından 1952 yılına kadar uçak ve uçak motoru üretildiğini ve o yıl bu faaliyetlerin durdurulduğunu hatırlattı. Uçak tasarımı ve üretim faaliyetlerine gelecek yıl tekrar başlayacaklarını ifade eden Yıldırım, ''Üniversitemizin tasarlayacağı ve projesini yöneteceği, kurumumuz ve Türk sanayisinin birlikte üreteceği uçaklar, 2014 yılında Türk semalarında uçmaya başlayacak'' dedi. Yıldırım, ''Gelin hep beraber uzayda yeni bir Türkiye yaratalım'' sloganıyla bir hedef daha belirlediklerini anlatarak, 2023'te THK tarafından üretilecek uzay gemisiyle Türkiye'den uzaya gidilmesinin planlandığını dile getirdi. Bunu yapmak için her türlü imkan ve kabiliyete sahip olunduğuna dikkati çeken Yıldırım, 2023'ten önce uzay gemisini üretip test uçuşlarına başlamak istediklerini ifade etti.