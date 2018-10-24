"Yerli üretim logosunu barkodlara basan yazılım firmaları 2 bin TL istiyor"

Sabah yazarı Dilek Güngör, ekonomideki kötü gidişatın ardından yerli ürünleri desteklemek için planlanan yerli üretim logosu hakkında kendisine gelen şikâyetleri paylaştı. Güngör, "Logoyu barkodlara basacak yazılım firmaları esnaftan 2 bin TL para istiyormuş" dedi.

Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde logo zorunlu. Logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanıyor.

Güngör'ün "Yerli logodan rant çıkarmayın" başlığıyla (24 Ekim 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

İyi niyetle çıkarılan yerli üretim logosunun bazı uyanıklar tarafından suiistimal edildiğini duyuyorum. Arayan arayana...

Logoyu barkodlara basacak yazılım firmaları esnaftan 2 bin TL para istiyormuş. En küçük bakkaldan en büyük süpermarkete kadar herkes bu parayı veriyormuş.

Geçiş süreci kısa olduğu için esnaf daha logoları barkodlara işlemeden zabıta memurları cezaya başlıyormuş. Kesilen rakam korkunç... Logo konulmayan tek barkoda 140 TL ceza istendiğini söylüyorlar.

Amaç bağcıyı mı dövmek anlayamadım.