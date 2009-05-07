Yerli üreticiler, Çin rekabeti karşısına sıkıştı

Asansör ve yürüyen merdiven üretiminde Avrupa ülkeleri dâhil dünyanın pek çok yerine ihracat yapan Türk sanayicilerini krizde Çinli firmaların haksız rekabeti zorluyor.



Çinli firmalar fiyatları düşürürken, yerli üreticiler belediyelere ve valiliklere ihalelerde yerli firmalara öncelik verilmesini istiyor.



Küresel krizin daralttığı iç ve dış pazarda yaşam mücadelesi veren sanayicileri, diğer yandan kendi sektörlerindeki yabancı firmaların fiyat kırmaları zor duruma düşürüyor. Son imdat çığlığı asansör ve yürüyen merdiven üretiminin yapıldığı sanayicilerden geldi. Başta büyük şehirlerde olmak üzere yabancı menşeli asansör firma tercihinin her geçen gün arttığı iddia edildi. Ege Bölgesi'nde sektörün tek sivil toplum örgütü olarak 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) Başkanı Emin Tunç, Türkiye'de yerli asansör ve yürüyen merdiven sanayinin geçmişinin neredeyse yarım asra dayandığını, teknoloji kullanımı, üretim, montaj ve servis kalitesiyle dünyada emsallerini aratmayacak seviyeye ulaştığını kaydetti.



Türkiye, göz dikilen pazar



Emin Tunç, AB üyesi ülkelerde düşük nüfus artışı nedeniyle, inşaat sektörünün hızla gelişmediğini, dolayısıyla asansör talebinin çok fazla olmadığını, Türkiye'de ise hızlı nüfus artışının yarattığı konut ihtiyacı ve beraberinde dikey yapılaşmanın artmasıyla, daha fazla asansör ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekti. Tunç, “Avrupa'da dikey yapılaşma bitti. Daha çok yenileme, bakım olayları var. Türkiye gibi hızlı nüfus artışının yaşandığı ve inşaat sektörünün daha hızlı geliştiği ülkelerde dikey yapılaşma beraberinde asansör ihtiyacını getiriyor. O yüzden Türkiye gibi ülkeler bu sanayide gözde pazarlardan. Ülkemiz yabancı menşeli asansör firmalarının göz diktiği pazar olmaya başladı” dedi. Emin Tunç, Türkiye'de yerli firmaların Çin'den gelen asansör ve yürüyen merdivenler karşısında rekabette zorlandığını vurguladı.



Yerli firmalara öncelik verilsin



Resmi kurumlardaki ihalelerde de ithal ürünlerin destek gördüğünü iddia eden Emin Tunç, “Yüzde 100 Çin'de üretiliyor. Çinli firmalar da kendilerine özgü parçalar kullanıyorlar. Piyasayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Kendilerine özgü parça kullandıkları için Türk firmalar da bakım ve servislerini yapamıyor. Dolayısıyla yabancı firmalar servis piyasasını da ele geçirmeye çalışıyorlar. Belediyelere, valiliklere yazı gönderdik. Yerli firmalara öncelik verilmesini istedik. Yerli asansör ve yürüyen merdiven üretimi yapan firmalara başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu, kurum ve kuruluşlar nezdinde önemin ve önceliğin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.



Sektör yok olmak üzere



Yerli ürünlerin daha kaliteli ve uzun ömürlü olduğunu ifade eden Emin Tunç, Çinli firmaların kriz ortamında yüzde 10-15 oranında fiyatlarını aşağıya çektiğini anlattı. Tunç, “Bir sektör yok olmak üzere. Oysa yerli ürünler yüzde 100 daha kaliteli, uzun ömürlü. Hem de servis konusunda daha garantili parçalar kullanılıyor. Dünya emsallerini aratmayacak üretimimiz var. Türkiye'de yürüyen merdiven üretimi İzmir'de yapılıyor. Dünyanın pek çok ülkesine satılıyor. Yabancı menşeli asansör firma tercihi sürekli artıyor. Bu artış, diğer sanayi alanları da dâhil olmak üzere yerli asansör ve yürüyen merdiven üreticilerinin iş potansiyelinin düşmesine, KOBİ ölçekli asansör sanayicilerinin de iş yapamaz hale gelmesine, Türk asansör sektörünü kaçınılmaz sona, yok olmaya kadar götürecek'' diye konuştu.

