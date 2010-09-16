-YERLİ UÇAK MOTORUNDA ÖNEMLİ ADIM ESKİŞEHİR (A.A) - 15.09.2010 - Uçak motorları konusunda dünyanın önde gelen üreticileriyle rekabet halinde faaliyetlerini sürdüren TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Türkiye'nin ilk yekpare kompresör pale ve disk parçası (blisk) üretimini başarıyla tamamladı. TEI tesislerinde düzenlenen törene katılan Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, TEI Genel Müdürü Akın Duman ile TEI'nin üretim, tasarım motor montaj ve test tesislerinde incelemelerde bulundu. Bayar, yaptığı konuşmada, TEI'de gördüklerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, TEI'nin tasarım ve mühendislik alanında yaptığı atılımları, gerçekleştirdiği gelişmeleri incelediklerini söyledi. TEI'nin son derece memnuniyet verici gelişmelere imza attığını ifade eden Bayar, ''Gelecekte insansız uçaklarımızın, helikopterlerimizin, eğitim uçaklarımızın motorları burada tasarlanıp, burada üretilecek. Bugüne kadar imalat anlamında yeteneklerini ispatlayan TEI, bunu tasarım yetenekleriyle birleştirdiğinde Türkiye'nin geleceğine ve havacılığına büyük hizmet yapan bir şirket olacak. Bu projede Türkiye olarak iyi bir strateji takip ettiğimizi düşünüyorum'' diye konuştu. -TEI GENEL MÜDÜRÜ AKIN DUMAN- TEI Genel Müdürü Akın Duman da TEİ'nin elindeki parçaları ve süreçleri mümkün olduğu kadar yan sanayiye vermeye devam edeceğini belirterek, ''Türkiye'nin ilk yekpare kompresör pale ve disk (blisk) parçasını ürettik'' dedi. Söz konusu üretimin, günümüzün en önemli ticari uçak motoru geliştirme projelerinden olan ve Boeing 747-8 ve 787 Dreamliner'e güç veren GEnx motoru için 5'nci kademe yekpare kompresör pale ve disk parçasına yönelik geliştirildiğini anlatan Duman, şöyle konuştu: ''Yekpare pale-disk ve disk grupları (blisk ve spool) üretim projesi, dünyada havacılık alanında en son üretim teknolojilerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilmekte olup, TEI bu alandaki teknolojiye sahip dünyada sayılı havacılık şirketlerinden biri durumuna gelmektedir. İleri üretim teknikleri ve yüksek teknoloji kullanılarak üretilen yeni nesil yekpare pale ve disk grupları, motorlarda önemli oranda ağırlık ve zararlı emisyonu azaltırken, yakıt tasarrufu ile de daha üstün performans sağlamaktadır. Proje kapsamında 7 değişik yekpare pale-disk grubunun TEI'de üretiminin gerçekleşmesi planlanmış durumdadır.''