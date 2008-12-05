Yerli teknik adam rüzgarı



Son yıllarda yabancı teknik direktörlerin ağırlık koyduğu Süper Lig'de, bu sezon 16 takımın başında Türk teknik adam yer alıyor. Ersun Yanal, Mustafa Denizli ve Bülent Uygun ise zirvenin ilk 3 sırasında yer alıyor.







Turkcell Süper Lig'de 13. hafta sonunda ilk 3 sırada, Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar yer alıyor.



Turkcell Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başında yabancı teknik direktörler görev yaparken, diğer 16 takımı Türk teknik adamlar çalıştırıyor.



13. hafta sonu itibariyle ligin zirvesinde yer alan 3 takımın başında da Türk teknik direktörler bulunuyor. 28 puanlı lider Trabzonspor'u Ersun Yanal çalıştırırken, 25'er puanlı iki takımdan ikinci Beşiktaş'ta Mustafa Denizli, üçüncü Sivasspor'da ise Bülent Uygun görev yapıyor.



Alman Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Galatasaray 24 puanla 4. sırada yer alırken, İspanya Milli Takımı'nı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa taşıyan Luis Aragones'in yönetimindeki Fenerbahçe 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 6'ncı sırada yer alan Ankaraspor'un başında ise Aykut Kocaman bulunuyor. 6'ncı sıradaki Ankaraspor'un gerisinde yer alan diğer 12 takımın başında da Türk teknik adamlar görev yapıyor.



Son yıllarda yabancı teknik direktörlerin daha fazla şampiyonluk sevinci yaşadığı Süper Lig'de, bu sezon sezon sonunda hangi takımın ve teknik direktörün şampiyonluk sevinci yaşayacağı merak ediliyor.



TÜRK TEKNİK ADAMLARLA 14 KEZ

Birinci futbol liginde geride kalan 50 sezonun 36'sında yabancı teknik adamlar, 14'ün de ise Türk teknik direktörler şampiyonluk sevinci yaşadı.



Türk teknik adamlar yönetiminde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray. Sarı kırmızılı takım 7 kez Türk teknik direktör yönetiminde şampiyonluğa ulaşırken, Trabzonspor 6 kez, Fenerbahçe ise 1 kez Türk hoca yönetiminde şampiyon oldu.



Galatasaray 1961-1962 ve 1962-1963 sezonlarında Gündüz Kılıç ile, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Fatih Terim ile mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, Alman Karl Heinz Feldkamp ile başladığı 2007-2008 sezonunu da antrenör Cevat Güler yönetiminde şampiyon olarak tamamladı.



Trabzonspor ise 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-1979 ve 1980-1981 sezonlarında Özkan Sümer ile şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe ise Mustafa Denizli yönetiminde 2000-2001 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

